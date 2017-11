Matteo Matari e Miriam Leone / Foto, a passeggio per Roma

Miriam Leone passeggia per Roma a fianco del suo nuovo amore, l'attore Matteo Matari da lei conosciuto durante le riprese della fiction 'Non uccidere' (foto).

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Miriam Leone

La relazione con Boosta dei Subsonica è solo un lontano ricordo per Miriam Leone, l'attrice protagonista di serie televisive quali Non uccidere, I Medici e molte altre. La voce di un suo possibile nuovo amore si erano fatte insistenti da diversi mesi ma è il settimanale Chi ad immortalare per la prima volta la nuova coppia a passeggio per le vie di Roma. Il fortunato è Matteo Matari, conosciuto dalla ex Miss Italia durante le riprese della fiction 'Non uccidere' e da allora diventato una costante nella sua vita. Gli scatti della rivista diretta di Alfonso Signorini mostrano i due innamorati felici e sorridenti per le vie della capitale, città nella quale lui si trova per le riprese della fiction Rai 'Sotto copertura'. Tra baci e abbracci, la coppia non si nasconde più mostrando senza remore la propria felicità e una relazione che sembra essere già più che rodata. I due attori infatti si sono recati insieme a fare la spesa, dando chiaramente l'impressione di avere già avviato una convivenza. Clicca qui per vedere le foto pubblicate dal settimanale Chi.

Miriam Leone di nuovo innamorata

Dalla sua vittoria alla competizione di Miss Italia nel 2008, Miriam Leone ha ottenuto un successo dopo l'altro come conduttrice, modella e soprattutto come attrice sia al cinema che in televisione. La siciliana è anche seguitissima nei social network dove però ha sempre cercato di mantenere la privacy per quanto riguarda la sua vita privata: dopo la rottura con Boosta le sono stati attribuiti vari flirt, tra i quali quello con Pif, anche se tali frequentazioni non sono mai state confermate. La storia d'amore con Matteo Matari, secondo i rumor che circolavano insistenti sul web già da diversi mesi, prosegue da tempo anche se i due attori hanno preferito mantenere riservata la loro relazione. Almeno fino alle foto pubblicate dal settimanale Chi: arriverà dunque anche per loro il momento di ufficializzare questa frequentazione? Per il momento l'attrice si limita ad una dichiarazione d'amore per Roma, città nella quale è stata sorpresa insieme al suo Matteo: "Roma che fa la stupida, che mi fa innamorare; che mi fa fare le foto da turista come alle medie, Roma, capace di donare tanto, anche a chi, come me, viene dal niente per realizzare un sogno. Grazie Roma, sopra tutto per lo stupore".

