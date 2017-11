OCEAN'S ELEVEN - FATE IL VOSTRO GIOCO/ Su Iris il film con George Clooney (oggi, 6 novembre 2017)

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, il film in onda su Iris oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: George Clooney e Brad Pitt, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio della trama.

06 novembre 2017 Cinzia Costa

il film action in prima serata su Iris

NEL CAST GEORGE CLOONEY E BRAD PITT

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, il film in onda su Iris oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola action del 2001 che è stata diretta da Steven Soderbergh ed interpretata da George Clooney, Brad Pitt, Bernie Mac, Elliott Gould, Casey Affleck, Scott Caan, Julia Roberts e Matt Damon. L'intera trama è ispirata a Colpo grosso, film del 1960 diretto da Lewis Milestone. La pellicola ha avuto due sequel, ovvero Ocean's Twelve ed Ocean's Thirteen, entrambi diretti da Steven Soderbergh, lo stesso regista di Ocean's Eleven. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

OCEAN'S ELEVEN-FATE IL VOSTRO GIOCO, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Dopo aver scontato una pena detentiva di quattro anni, Danny Ocean torna ad assaporare la libertà. Trascorse alcune settimane, l'uomo incontra il suo vecchio amico Rusy Ryan, ladro e truffatore professionista. Il piano di Danny è quello di reclutare Rusy per dar vita ad un furto straordinario ai danni di tre dei più grandi casinò di Las Vegas, di cui terry Benedict è proprietario. La banda non è ancora completa ed i due si mettono sule tracce di una loro vecchia conoscenza, Reuben Tuahoff, proprietario di un casinò rivale di Benedict. L'uomo accetta senza esitazione di aggregarsi alla banda. Col passare delle settimane il team va componendosi di altri otto elementi, ad ognuno dei quali viene assegnato una certa mansione. Secondo i calcoli di Danny, il giorno in cui la banda effettuerà il colpo, nel caveau del casinò saranno depositati circa 150 milioni di dollari. Quel giorno, infatti, si terrà un importantissimo scontro di boxe che farà salire alle stelle l'entità delle puntate dei frequentatori del casinò. Ma la sera della rapina un imprevisto rischia di mandare tutto il piano all'aria. Un improvviso blackout lascia al buio tutto il quartiere, disattivando anche il generatore di energia elettrica che la banda avrebbe dovuto utilizzare per permettere a Danny di fare irruzione nel caveau ed appropriarsi del bottino.

