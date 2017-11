Oroscopo / Classifica settimanale di Paolo Fox, 6-12 Novembre: i top, flop e segni in fase di stallo

06 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Paolo Fox classifica della settimana a Mezzogiorno in Famiglia, oroscopo

CLASSIFICA DELLA SETTIMANA, OROSCOPO DI PAOLO FOX A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

Andiamo a vedere il podio per quanto riguarda la classifica della settimana di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia. Subito dietro i primi tre c'è il Capricorno che ha un bel cielo, con una bella Venere e finalmente dopo tanti anni avrete anche Saturno nel segno. Questo implica che che ci si sente più responsabili. In amore non si deve temere nulla. Chi ha detto stop a un amore può recuperare. Chi ha un attività in proprio avrà nuove possibilità. Al terzo posto per la medaglia di bronzo per la classifica dell'oroscopo di Paolo Fox troviamo lo Scorpione. L'ingresso di Venere nel segno è fortissimo, oltre a quello di Giove e Saturno. Si deve avere la sensazione che si è sempre più forti dentro e si è anche diversi, pronti a reagire. Il cambiamento è interiore portando giovamento in amore e lavoro. Arriviamo all'argento con la Vergine che è al secondo posto. Continua il momento positivo. Si può anche non essere più sulla cresta dell'onda, ma questo non preoccupa. In amore si può anche abbandonare, ma ci sarà subito una sostituzione. C'è una grande voglia di esprimersi al meglio. Non bisogna rinunciare però all'amore. In testa troviamo il Cancro che martedì e mercoledì avrà un ottimo cielo. Molto positivo per il lavoro e per l'amore grazie anche alla presenza di Venere. Se si è molto giovani non bisogna sottovalutare l'amore.

Ora andiamo a vedere i segni in fase di stallo secondo l'oroscopo di Paolo Fox, quelli che formano un cuscinetto tra i flop e i top. All'ottavo posto troviamo l'Acquario. Non è una situazione briosa per il segno. Meglio sicuramente della settimana scorsa in cui si era molto agitati. Non piace la ripetitività, o una situazione lavorativa sempre uguale e fissa. Questo non significa che si debba cambiare lavoro ogni giorno. Le storie d'amore saranno da gestire con prudenza. Giovedì dieci e venerdì undici sono due giornate test della settimana, ovvero momenti in cui capire cosa fare. Saliamo al settimo posto dove troviamo invece il segno dei Gemelli. Da dicembre Saturno non è più opposto al segno. Comunque quando abbiamo i pianeti in opposizione abbiamo dei contraccolpi, ma sono situazioni che possono portare anche dei vantaggi. Una volta eliminati i contrasti si sarà liberi di vivere in pieno quello che volete. Anche in amore le tensioni vengono messe da parte. Giovedì e venerdì si deve cercare di essere più vicini al partner. Al sesto troviamo l'Ariete che vivrà degli sconvolgimenti sentimentali in grado di far ricredere su certe persone. Martedì e mercoledì sono due giornate sotto tono. Attenzione dal punto di vista economico, anche se c'è una grande carica. Al quinto posto invece abbiamo i Pesci che si devono domandare cosa è che non va bene, come per esempio le situazioni legate al passato e bisogna pensare che non siano più adatte. Bisogna fare le proposte e non lasciate nulla in sospeso.

Partiamo per la classifica dei segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox dal fondo e cioè da quei segni che si possono considerare flop. All'ultimo posto troviamo il Leone che è dodicesimo. Il segno ha delle grandi capacità, ma ci sono delle dissonanze con altri segni. Si sta vivendo una situazione di costrizione. Qualcuno ha la sensazione di aver sbagliato nel passato, come per esempio quelli che hanno accettato un lavoro o un incarico. Attenzione perché questa tensione si potrebbe riportare anche in amore. Se è stata notata una certa ansia e insoddisfazione, bisogna essere più cauti e prudenti soprattutto con il partner. Undicesima posizione per il Toro che ha dei pianeti in opposizione. E' fondamentale avere la necessità di sapere di chi fidarsi. Nel lavoro ci si sta domandando se si sono state assunte troppe responsabilità e magari c'è bisogno di delegare. In amore possono esserci delle situazioni un pò stressanti. Questo atteggiamento del Toro, sempre un pò in attenzione, non implica per forza problemi sentimentali, ma solo che si è molto nervosi. Bisogna cercare di stare tranquilli, evitando conflitti in amore. C'è un bellissimo temperamento. Non bisogna chiedere ultimatum in amore. Saliamo in decima posizione dove c'è la Bilancia. Questa è in una fase un pò calante, tranne per quanto riguarda l'ambito economico. Se si deve fare un piccolo acquisto o ci sono delle questioni in sospeso si vivrà una situazione vantaggiosa. Spesso il desiderio è di avere qualcosa in più. Martedì e mercoledì saranno delle giornate un pò faticose. Per gli amori nati di recente bisogna stare attenti, dato che Venere martedì esce dal segno. Nono invece il Sagittario che in questo momento ha delle tensioni dovute alla Luna in opposizione. Si è difficili da imbrigliare e da fermare. Quando ci sono delle situazioni particolari come quelli di adesso con qualcuno contro o che tutti propongono ma nessuno agisce, si è un pò come i cavalli selvaggi. In amore si sta attenti perché ci sono delle crisi in corso.

