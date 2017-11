PATHFINDER - LA LEGGENDA DEL GUERRIERO VICHINGO/ Su Rai 4 il film con Karl Urban (oggi, 6 novembre 2017)

Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: Karl Urban e Moon Bloodgood, alla regia Marcus Nispel. Il dettaglio.

06 novembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai 4

NEL CAST KARL URBAN

Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola d'avventura e azione che è stata diretta da Marcus Nispel nel 2007. Il soggetto è stato scritto da Laeta Kalogridis mentre nel cast troviamo nomi come Karl Urban, Moon Bloodgood, Clancy Brown, Russel Means, Ralf Moeller, Nicole Munoz e Burkely Duffield. Le musiche sono state realizzate invece dal produttore e compositore americano Jonathan Elias. La trama si ispira inoltre al film norvegese L'arciere di ghiaccio che è stata diretto nell'87 da Nils Gaup. Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo mette in luce diversi punti interessanti della trama, a partire dal linguaggio norreno usato per le interazioni fra i vichinghi. Il titolo ha ispirato inoltre una graphic novel prodotta dalla casa americana Dark Horse Comics, mentre ha ricevuto diverse contestazioni dalla critica. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PATHFINDER - LA LEGGENDA DEL GUERRIERO VICHINGO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Il film si concentra sul figlio del leader di un gruppo di vichinghi berserker, che sono alla ricerca di una nuova terra in cui insediarsi. In seguito, il clan verrà spazzato via da una tempesta che lascerà in vita solo Ghost, che inizierà a conoscere la cultura indigena grazie ad una donna. Raggiunta la maggiore età, il capo tribù impone al ragazzo si affrontare i suoi demoni prima di poter diventare guerriero secondo le usanze della popolazione. Tuttavia, Ghost dovrà affrontare una nuova tragedia a causa dell'arrivo di un clan vichingo che proviene dalla Scandinavia e che intende razziare le terre degli indigeni, riuscendo alla fine a sterminare l'intera popolazione. Anche se catturato, il protagonista riusirà a fuggire e ad avvisare un'altra tribù dell'imminente pericolo, ma cadrà in una delle sue stesse trappole assieme al capo del clan ed alla figlia di quest'ultimo. I vichinghi gli imporranno quindi di rivelare dove si nascondano i giovani guerrieri per ucciderli e Ghost deciderà di usare l'astuzia per trarli in inganno, facendo credere loro di aver deciso di mantenere fede alle sue origini.

