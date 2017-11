PRISON BREAK 5/ Anticipazioni del 6 novembre 2017: ci sarà il lieto fine per Michael? (finale di stagione)

Prison Break 5, anticipazioni del 6 novembre 2017. Si scopre verso chi era diretto il proiettile di A&W. Quale sarà il destino ed il sacrificio di T-Bag?

Prison Break 5, in prima Tv assoluta su Fox

PRISON BREAK 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata della Fox di oggi, lunedì 6 novembre 2017, andrà in onda l'ultimo episodio di Prison Break 5, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Buio e luce". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre si trovano ancora in acqua, Lincoln (Dominic Purcell) ed il resto del gruppo vengono salvati da una barca di passaggio. Nel passato, Jacob (Mark Feuerstein) istruisce Michael (Wentworth Miller) sulla missione successiva e gli fornisce un elenco di obbiettivi da prendere di mira. Lascia poi che lo accompagni in una stanza segreta dell'agenzia federale, accessibile grazie alla scansione oculare ed in cui ha organizzato il proprio ufficio. Michael manifesta qualche dubbio sulla possibilità di agire da solo e gli annuncia di voler coinvolgere anche un'altra persona, anche per avere qualche probabilità in più: Whip (Augustus Prew). Si scopre che in realtà si chiama David Martin ed è un agente federale. Nel presente, Michael ed il resto del gruppo raggiungono Marsiglia, ma un messaggio di Sara (Sarah Wayne Callies) gli fa intuire che qualcosa stia andando storto. In realtà l'sms gli è stato inviato infatti da Jacob, che ha rinchiuso la donna in un ripostiglio. Per riuscire a proseguire nel piano, Lincoln decide di sfruttare Luca (Leo Rano), il figlio di un trafficante che ha aiutato in passato, mentre Van Gogh (Steve Mouzakis) e A&W (Marina Benedict) vengono incaricati di eliminare Michael prima che uccida lui. Annuncia poi di aver chiesto la collaborazione di Nelson Thoreau (Devin Mackenzie), un informatico in grado di decodificare i tatuaggi di Michael. Scopre così che ha criptato diverse informazioni sull'omicidio di Gaines, il federale che Jacob ha ucciso tempo prima. Più tardi, Lincoln e Michael sfruttano Luca per ottenere i mezzi che permettano al gruppo di ritornare in America. Van Gogh invece capisce che qualcosa nella versione di Jacob non quadra ed annuncia di voler lasciare la squadra dopo aver catturato Michael. Più tardi, Luca ottiene il percorso fatto da Lincoln grazie ad un alleato nei trasporti, ma scopre che sono riusciti a far perdere le loro tracce. Una volta arrivato a casa, Michael decide di sfruttare il cellulare di Sara per attirarlo in una trappola dopo aver avuto conferma che la donna è ancora viva. Al momento dell'inganno, Jacob intuisce le intenzioni del gruppo ed ordina a A&W di uccidere Lincoln, che di contro sfrutta la cecchina per individuare l'auto di Jacob e pedinarla. Anche se l'uomo riesce ad abbandonare il mezzo, Michael trova nel bagagliaio un disegno di Mike in cui gli viene indicato il luogo in cui trovarli, mentre Lincoln nota uno degli uomini di Luca aggirarsi nei dintorni. Nel frattempo, T-Bag (Robert Knepper) si presenta al molo in cui si troverà Whip e gli rivela di aver avuto la conferma che si tratta di suo figlio. Nello stesso momento, Michael scopre che non è stato Mike a disegnare la mappa, ma Jacob. A&W gli spara togliendosi la parrucca usata per sembrare Sara e gli spara.

ANTICIPAZIONI DEL 6 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 9 "BUIO E LUCE"

Ancora ferito, Van Gogh rivela a Sara dove si trova il figlio, mentre Jacob continua a fare il lavaggio del cervello di Mike. Michael invece inizia a raccogliere tutti gli alleati a sua disposizione per eliminare Jacob. Nel frattempo, Lincoln fugge dall'ospedale e fa in modo che i federali riescano ad arrestare Luca. Michael organizza in seguito un piano che attiri l'attenzione di Jacob e A&W verso un magazzino, in modo da ricreare l'omicidio di Gaines e dimostrare il loro coinvolgimento. Durante il tentativo, Whip viene ferito da A&W e muore prima che T-Bag riesca a colpire la donna, finendo poi in arresto. Michael invece riesce ad ottenere le prove contro Jacob poco prima di essere arrestato, mentre Lincoln e Sara salvano Mike ed allo stesso tempo catturano Theroux. Ottenuta la pulizia della fedina penale, Michael può finalmente iniziare la sua nuova vita con la famiglia, mentre Jacob finisce in cella con T-Bag, pronto ad eliminarlo.

