Paolo Fox / Oroscopo di oggi 6 novembre 2017

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 6 novembre 2017 per Pesci, Capricorno, Toro, Sagittario, Acquario, Cancro, Vergine, Bilancia e gli altri segni.

06 novembre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 6 NOVEMBRE 2017

Andiamo ad analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica consueta Latte e Stelle. E' il momento di soffermarci su Vergine e Scorpione. Sono giornate un pochine tese per la Vergine, ma non al punto da inficiare i risultati che si prevedono importanti per il futuro. Spesso si hanno dei forti momenti di depressione in cui non si crede alle sue capacità, ma sarebbe un peccato non sviluppare le proprie idee che potrebbero essere vincenti. Lo Scorpione ha un cielo molto parziale e in questi giorni c'è la capacità di maturare un grande impegno o una grande crescita interiore. Quindi si parte per un lungo percorso positivo, non è detto che Giove porti grande lavoro, tanti soldi o il grande amore. Anche se non ci sono grandi cambiamenti all'esterno si dovrebbe notare che è più sicuro quando parla e riesce a far scudo rispetto alle polemiche che piovono addosso.

CHI SALE E CHI SCENDE

Ora passiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Crescono sia i Gemelli che il Cancro che in questo momento hanno una buonissima energia. I primi vedono un Saturno che non è più opposto e quindi ci si sta scaldando, ottenendo dei risultati che sembrano essere davvero molto incoraggianti. Anche i secondi sono in una fase positiva, con i primi 20 giorni di questo mese che sono davvero eccellenti. Qualcuno sogna perché cerca di realizzare quello che sembra essere un sogno d'amore. Scende il Leone che non riesce a vivere situazioni positive. Si cerca una reazione, magari anche grazie all'aiuto di una persona amica che porge la mano. L'obiettivo deve essere sempre e comunque quello di provare ad avere la forza per reagire di fronte a diversi momenti che rischiano di diventare complicati. Tesa è la Vergine che scende e non si trova in un momento di lucidità. A volte si rischia di trovarsi in difficoltà anche nella risoluzione dei problemi all'apparenza più facili.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 novembre 2017, partiamo dai segni che sono da considerarsi in difficoltà. Il noto astrologo ha parlato come ogni giorno all'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Toro deve mettere assolutamente delle cose in chiaro per sentirsi più tranquillo nei confronti anche del prossimo. Nel 2018 saranno da rivedere alcuni conti, è un momento in cui diverse cose sembrano non tornare. Il Leone si sente in gabbia, sta vivendo dei momenti di difficoltà. I nati sotto questo segno devono però stare molto attenti ad evitare di fare delle scelte affrettate che possono portare delle complicazioni emotive. Tesa è anche la Vergine che non riesce a trovare i risultati che magari ci si aspettava dai nati sotto questo segno. Momenti di leggera depressione potrebbero buttare giù, con il segno che deve ritrovare assolutamente la forza necessaria per reagire.

