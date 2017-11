QUINTA COLONNA/ Anticipazioni puntata 6 novembre: Paolo Del Debbio commenta le elezioni in Sicilia

Quinta colonna, anticipazioni della puntata di oggi lunedì 6 novembre: Paolo Del Debbio commenta i risultati delle elezioni in Sicilia. Appuntamento alle 21.15 su Rete 4.

06 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Paolo Del Debbio conduce Quinta Colonna

Questa sera, lunedì 6 novembre, alle 21.15 su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento con Quinta Colonna. Il giorno dopo lee elezioni regionali in Sicilia - che si sono svolte domenica 5 novembre - Paolo Del Debbio accoglie in studio e in collegamento ospiti ed esperti per commentare i risultati della tornata elettorale. A scrutini ancora in corsa, il candidato del centrodestra Nello Musumeci è in testa con il 36% delle preferenze. Segu l'esponente del M5S Giancarlo Cancelleri al 34%, Fabrizio Micari con il 19,5%, Claudio Fava che si conferma al 9% e la Lista i Cento Passi al 7,3%. Il Movimento 5 stelle si è rivelato il partito più votato (28%): “Siamo risultati il primo partito in assoluto. E soprattutto abbiamo dato la dimostrazione di poter battere il Pd e di competere con il centrodestra”, ha detto Beppe Grillo come riporta il Corriere della Sera. Per quanto riguarda l’affluenza, si sono recati alle urne 2.179.474 elettori su 4.661.111, il 46,76% degli aventi diritto, mentre cinque anni fa avevano votato 2.203.165 persone.

CRISI ECONOMICO E VIOLENZA SULLE DONNE

Nella seconda parte della puntata Quinta colonna si occuperà degli effetti della crisi economica e di casi di violenza sulle donne. Questa sera gli inviati saranno in diretta dalle piazze di Catania, Milano e Roma. Ricordiamo che è possibile seguire e commentare la puntata in diretta sui social: Facebook e Twitter (@QuintaColonnaTv) con l’hashtag #quintacolonna

