RAFFAELLO TONON/ Dopo la suite rischia di essere eliminato (Grande Fratello Vip 2017)

06 novembre 2017 Moreno Morani

Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2017 sembra non dare giustizia a Raffaello Tonon, che a differenza delle aspettative di molti fan non sta riuscendo a superare l'anonimato. L'opinionista è entrato subito nelle grazie dei concorrenti più giovani, come nel caso di Luca Onestini e Ignazio Moser, ma alla fine ha registrato diverse nomination proprio dalle persone a cui si era avvicinato di più. La difficoltà maggiore per Raffaello è del resto essere entrato nella Casa a giochi iniziati e quindi sacrificabile agli occhi degli altri inquilini, che hanno invece formato fazioni piuttosto forti. Soprattutto nel caso del gruppo dei più giovani, che hanno adottato una precisa strategia per evitare che qualche membro venga eliminato in nomination, se non addirittura votato. Il pubblico intanto continua a preferire i veri "vip", ma i tentativi di Tonon di farsi conoscere meglio agli occhi degli italiani sono caduti finora nel vuoto.

RAFFAELLO TONON A RISCHIO ELIMINAZIONE

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017 ha spinto Raffaello Tonon verso la nomination, in cui dovrà scontrarsi con Aida Yespica e Corinne Clery. L'opinionista ha infatti ricevuto tre voti da parte degli altri concorrenti, come le altre due protagoniste del reality, e il dato ha evidenziato come nonostante abbia suscitato simpatia in molti inquilini della Casa non sia riuscito a rientrare nel gruppo degli intoccabili. Grazie alla vittoria schiacciante contro Giulia De Lellis, Raffaello ha inoltre ottenuto in premio la possibilità di usufruire della suite per qualche giorno, scegliendo di condividere il letto matrimoniale con Corinne Clery. Il giorno successivo invece ha preferito concedere il bonus a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che in questi giorni stanno facendo di tutto per rimanere un po' soli. La scelta del concorrente non è piaciuta però al fratello dell'argentina, che durante il pranzo dello scorso venerdì ha cercato, invano, di fargli cambiare idea.

LO SVANTAGGIO PER L’INGRESSO RITARDATO

Il Gf Vip 2 potrebbe decretare l'eliminazione di Raffaello Tonon, che in quel caso rientrerebbe fra i due eliminati di questa settimana. Per la prima volta il programma ha cambiato infatti le regole mantenute finora, scegliendo non solo tre concorrenti da mandare in nomination, ma decretando l'uscita successiva di due dei meno preferiti dal pubblico. Manca in effetti solo un mese prima della fine del reality e Raffaello è entrato nella Casa con un grande svantaggio, che non è riuscito a colmare del tutto. Per ora è riuscito a conquistarsi un posto ben preciso nel programma, scegliendo di dedicarsi ai fornelli e alla cura di pranzi e cene, ma anche se è riuscito a interagire facilmente con tutti i concorrenti, non è riuscito a colpire il pubblico da casa. A differenza dei primi giorni, in cui le aspettative su Tonon sembravano davvero alte, gli ultimi giorni hanno registrato un flop dietro l'altro. Dal canto suo il concorrente dà già per scontato di abbandonare la Casa con Corinne Clery, un'ipotesi che i due hanno fatto ancora prima del loro ingresso.

