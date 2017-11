REPORT/ Anticipazioni puntata 6 novembre: il caso Fipronil e le nuove frontiere della genetica

Questa sera, lunedì 6 novembre 2017, alle 21.05 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci. Numerose le inchieste proposte questa settimana. L’anteprima è dedicata alle nuove frontiere della genetica con il servizio “Siamo tutti geni” di Giorgio Mottola. Un genetista italiano è riuscito a modificare geneticamente la zanzara, allo scopo di eliminare la malaria in Africa. Attraverso l'ingegneria genetica, si può manipolare il dna di qualsiasi essere vivente, compresi gli esseri umani. Esiste un limite? Si parte con “Seniore vs Junior” di Luca Chianca: in tutto il mondo i giovani pensano per tempo a come mantenersi quando saranno anziani. In America molti senior vendono la casa e si trasferiscono in Florida, dove ci sono intere comunità esclusivamente per gli over 55, vietate ai bambini e con strutture attrezzate per chi ha problemi. In Giappone esistono comunità aperte, finanziate da tutti con l’assicurazione obbligatoria, dove al posto dei badanti ci sono i robot. L’Italia è il paese più vecchio in Europa: nel 2016 i senior (55 - 74 anni) hanno superato i giovani adulti (15 - 34 anni) di oltre un milione e mezzo. Gli Italiani pagano tasse e contributi previdenziali e si è imposto di restare al lavoro più a lungo, ma nessuno fa nulla per garantire un invecchiamento attivo. In Germania, invece, il sistema si fa carico delle persone anziane vittime di demenza e disabilità e le grandi aziende prevedono per i dipendenti senior programmi di ginnastica e fisioterapia sul posto di lavoro.

SCATOLA NERA E FIPRONIL

In primo piano anche il mistero della “scatola nera”, nel servizio di Giuliano Marrucci, capace di leggere (e modificare) le nostre vite a colpi di algoritmi, che usano le informazioni che seminiamo sul web per proporci quello che desideriamo. Ma come gli algoritmi processino le informazioni che raccolgono? È un segreto chiuso dentro una scatola nera. Se c’è chi paga troppo, c’è anche chi ci guadagna: Renaissance Technologies è un leggendario hedge fund americano, il suo fondo Medallion, riservato ai soli dipendenti, è "la più grande macchina da soldi della storia della finanza" e anche la più enigmatica. Chi ci ha investito mille dollari all'inizio adesso si ritrova 14 milioni. Francesca Ronchin parla del caso Fipronil. Sugli scaffali dei supermercati le uova scarseggiano e i prezzi subiscono un rincaro del 20%, mentre negli allevamenti europei continuano le operazioni per decontaminare i capannoni dall'antiparassitario usato contro le pulci di cani e gatti ma vietato se gli animali sono destinati alla catena alimentare. L’inviata di Report è andata sulle tracce di Mister Fipronil, che con il suo Dega16 ha contaminato milioni di uova e messo in crisi l'Europa, bypassando un sistema di controlli.

