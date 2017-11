Ria Antoniou / La protagonista del nuovo calendario di For Men Magazine da Barbara d'Urso (Pomeriggio 5)

Ria Antoniou da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5: la modella greca, dopo Ballando con le stelle, Colorado, il film dei Vanzina con Vincenzo Salemme, protagonista di un calendario.

06 novembre 2017 Redazione

Ria Antoniou

La modella greca Ria Antoniou sarà la protagonista senza veli, del nuovo Maxicalendario 2018 di For Men Magazine, mensile di Cairo Editore diretto da Andrea Biavardi. "Il calendario di For Men Magazine è un appuntamento annuale con la bellezza e la scelta dell'artista cade su chi meglio la rappresenta – ha commentato proprio Biavardi durante la presentazione - È tornata di moda la donna formosa, spumeggiante, icona del sogno proibito, ecco perché, per il calendario 2018, abbiamo scelto Ria Antoniou, greca di nascita ma italiana d'adozione. Le fotografie sono un mix esplosivo di erotismo e fascino, che turberà i sonni degli italiani", ha precisato ancora. Ma chi è Ria? Bionda con gli occhi molto chiari alta 1,76 e decisamente bella, la modella ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Sapevate, per esempio, che è suo il primato di ben quattro copertine sul famoso magazine internazionale Esquire? Bene, adesso ne siete a conoscenza. Il passato anno inoltre, proprio lei è stata inserita nella classifica delle dieci donne più belle al mondo.

Ria Antoniou, ecco chi è la modella greca

Il curriculum di Ria però, non si ferma solo al mondo della moda. La modella ha avuto in passato anche esperienze nel mondo della televisione. Ed infatti, durante l'ottava edizione di Ballando con stelle condotto da Milly Carlucci, ha conquistato un meritato terzo posto. Inoltre, ha anche presentato la 29^ edizione del concorso per modelle The Look of the Year. Nella scorsa stagione è stata tra i volti televisivi di Colorado, su Italia 1 al fianco della simpatica coppia formata da Luca e Paolo. In quella occasione, la modella ha dato modo di far conoscere anche la sua ironia. Famosa pure al cinema, ha recitato al fianco di Vincenzo Salemme nella pellicola “Non si ruba a casa dei ladri", diretta da Carlo Vanzina. Le sue ospitate ed interventi, sono molto apprezzati anche sui social network ecco perché, di recente ha catalizzato l'attenzione sul red carpet dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia mostrando uno scolpitissimo lato B. Dopo i calendari di Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Raffaella Fico, Claudia Galanti, Magda Gomez, Francesca Lodo, Veridiana Mallmann, Carolina Marconi, Dayane Mello, Raffaella Modugno, Nina Moric, Antonella Mosetti, Cecilia Rodriguez, Mariana Rodriguez, Sara Varone, questo nuovo anno arriva anche quello di Ria Antoniou.

