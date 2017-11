Roberta Floris / La moglie di Lorenzo Flaherty: in arrivo una nuova sorpresa per l'attore? (GF Vip 2)

Roberta Floris, ecco chi è la moglie di Lorenzo Flaherty che lo sostiene fin dall'inizio della Casa del Grande Fratello Vip. In arrivo una nuova sorpresa in diretta?

06 novembre 2017 Anna Montesano

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

Continua l'avventura di Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2 e da fuori continua il forte sostegno della sua compagna Roberta Floris. Ricordiamo infatti che l’attore è felicemente sposato con la bella Roberta, da cui ha avuto un figlio, Emilio, nato nel 2015. Le nozze con lei sono state celebrate in Sardegna, nel capoluogo Cagliari, in una villa Settecentesca, Villa Vivaldi, favolosa location che ha fatto comunque da cornice ad una cerimonia intima, dove solo parenti e i più cari amici della coppia sono stati invitati. Si tratta della seconda moglie per il concorrente del Grande Fratello VIP, essendo stato sposato abbastanza giovane con Alessandra, unione dalla quale è nato un altro figlio, Andrea. In un’intervista Lorenzo Flaherty ha affermato come l’unione con la moglie Roberta sia un fattore di grande stabilità per la sua vita: “Quando mi sono sposato la prima volta avevo 24 anni, grande trasporto, tante aspettative e poca consapevolezza. Invece con Roberta, dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta”.

NUOVA SORPRESA PER LORENZO?

Durante le puntate scorse del Grande Fratello Vip è particolarmente piaciuta al pubblico la sorpresa per Lorenzo con la visita della moglie e le scene di grande felicità che confermano un grandissimo feeling. Questa sera l'attore potrebbe ricevere una nuova sorpresa da sua moglie o anche avere la possibilità di salutarla nel corso della diretta. Ricordiamo che Lorenzo Flaherty è un attore nato a Roma il 24 novembre 1967, ed è uno dei protagonisti ancora in gara del Grande Fratello Vip 2. Noto al grande pubblico soprattutto per aver preso parte a fiction di successo. Lorenzo si è fatto apprezzare in alcune di serie come Distretto di Polizia e RIS Delitti Imperfetti, che hanno entrambe fatto record di ascolti su Canale 5. Inoltre ha partecipato anche a Ballando con le stelle.

