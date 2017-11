Rossana Feola/ L’ex fidanzata di Raffaello Tonon svela: “Fantasticavamo sui nomi dei figli” (GF Vip 2)

Rossana Feola, l'ex fidanzata di Raffaellon Tonon parla della loro, lunga storia d'amore e rivela i progetti di vita insieme che facevano (Grande Fratello Vip 2).

06 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Rossana Feola, ex fidanzata di Raffaello Tonon

Raffaello Tonon potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017 dopo tre settimane dal suo ingresso, L’opinionista che, sin dal primo giorno, è stato accolto con entusiasmo dai compagni che gli hanno dimostrato tantissimo affetto, è in nomination con Aida Yespica e Corinne Clery. I fans del reality show, tuttavia, sperano di vederlo nella casa ancora a lungo così come la sua ex fidanzata, Rossana Feola, la persona che, forse, lo conosce meglio di tutti. Rossana e Raffaello sono stati insieme per ben sette anni. I due si sono lasciati da poco. Rossana Feola, infatti, nel salotto di Pomeriggio Cinque, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha raccontato di aver incontrato Raffaello prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip svelando come tra loro non ci sia mai stato un addio definitivo.

RAFFAELLO TONON GAY? LE DICHIARAZIONI DI ROSSANA FEOLA

Tra Rossana Feola e Raffaello Tonon c’è ancora un grandissimo affetto, forse ancora più grande del passato. A confermarlo è stata la stessa Feola in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimana Spy. “La nostra relazione, che ha avuto parecchi alti e bassi, alla fine ci ha portato a dove siamo oggi. L’amore tra di noi c’è ancora, e forse è ancora più grande. E questo perché ci siamo conosciuti nel profondo. Ho compreso degli aspetti del suo carattere e della sua personalità che ci hanno ulteriormente legato, facendo da collante al nostro rapporto", ha detto l’ex fidanzata di Tonon. Rossana, dunque, respinge con assoluta certezza i rumors su una presunta omosessualità dell’ex fidanzato: “Ma le pare che ci sarei stata insieme per sette anni? Le ricordo che sono sempre una donna napoletana, che per sua natura vive di passioni e che crede nei valori della famiglia".

I PROGETTI DI VITA INSIEME

Rossana Feola e Raffaello Tonon, avendo condiviso ben sette anni di vita, facevone anche dei progetti importanti per il futuro. Nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque, infatti, l’ex fidanzata del gieffino ha raccontato come, spesso, si ritrovavano a fantasticare sui nomi da dare ai loro figli. “Durante un rapporto di coppia molto lungo si fantastica anche sui nomi dei figli e a noi è capitato spesso” – ha dichiarato la Feola che, poi, commentando una dichiarazione di Raffaello che si è detto non pronto alla paternità, ha aggiunto – “Mi sembra strano che dica una cosa del genere, eravamo d’accordo anche sul nome del maschio, Tancredi o Edoardo, mentre su quello della femminuccia io preferivo nomi stranieri e lui italiani. Camilla era il suo preferito".

