SARA AFFI FELLA E NICOLA PANICO / Dopo Temptation Island, la coppia è di nuovo in crisi?

Sara Affi Fella e Nicola Panico sono di nuovo in crisi? Dopo i dissapori a Temptation Island, la coppia aveva cercato di salvare il loro rapporto ma poi...

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Sara Affi Fella e Nicola Panico a Temptation Island 2017

La relazione tra Sara Affi Fella e Nicola Panico potrebbe essere arrivata ad un punto di non ritorno dopo l'avventura a Temptation Island. Sicuramente ricorderete che lei aveva lasciato il fidanzato al falò finale, delusa per il suo inspiegabile comportamento tenuto durante le riprese del programma. Al ritorno a casa, però, Sara aveva deciso di concedere a Nicola una seconda possibilità, pur precisando che avrebbe dovuto sudare a lungo per recuperare il terreno perduto. Nell'ultima puntata, la coppia era stata intervistata da Filippo Bisciglia e aveva dichiarato di voler salvare il loro rapporto, pur precisando che la strada sarebbe stata lunga e in salita. E a quanto pare, tra loro le cose non sono andate affatto come previsto: a confermare la crisi di questa relazione è infatti arrivata una recente dichiarazione di Sara Affi Fella su Instagram, che conferma il timore di una vera e propria rottura, arrivata a poco più di tre mesi dalla fine dell'avventura televisiva a Temptation Island.

Sara Affi Fella e Nicola Panico ai ferri corti?

Il recente post pubblicato da Sara Affi Fella su Instagram lascia pochi dubbi sulla possibile crisi con Nicola Panico. Scrive infatti l'ex protagonista di Temptation Island: "Troverai qualcuno che ti apprezzerà per quello che sei. Per davvero però". Il destinatario di questa frase è proprio il suo fidanzato (o ormai ex)? Ad aggiungere acqua al fuoco si aggiunge anche la decisione di entrambi di smettere di seguirsi su Instagram, il social network preferito dalla coppia e nel quale in passato Nicola e Sara si sono scambiati divertenti battute. Per quanto riguarda invece la reazione di lui, per il momento non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale ma anche in questo caso segnaliamo un post abbastanza criptico e che potrebbe ricondurre al desiderio di andare avanti con la propria vita dopo la recente rottura: "Non è mai troppo tardi per essere felici!!!", scrive Nicola lasciando intendere all'inizio di un piacevole sabato sera in compagnia degli amici. Clicca qui per vedere la foto in questione da lui pubblicata su Instagram.

