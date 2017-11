SOTTO COPERTURA 3/ Anticipazioni: ci sarà la terza stagione della serie con Claudio Gioè?

Questa sera, lunedì 6 novembre, va in onda l'ultima puntata di Sotto copertura 2 - La cattura di Zagaria. Ci sarà una terza stagione della fortunata fiction di Rai 1?

06 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Claudio Gioè in Sotto copertura 2

SOTTO COPERTURA 3: IL SEGUITO SUPPORTATO DAGLI OTTIMI ASCOLTI MA...

Questa sera, lunedì 6 novembre 2017, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata con Sotto copertura 2 - La cattura di Zagaria, con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi. La serie, composta da 8 episodi trasmessi in 4 puntate, è incentrata proprio sulla cattura di Michele Zagaria (interpretato da Alessandro Preziosi), un altro boss del Clan dei Casalesi, realizzata nel 2011 ad opera del commissario Michele Romano (Claudio Gioè). La fiction ha riscosso un ottimo successo, nonostante il difficile confronto con il Grande Fratello Voi 2 il lunedì sera: la prima puntata in onda il 16 ottobre ha conquistato 4.907.000 spettatori pari al 20.2% di share; la seconda del 23 ottobre ha appassionato 4.835.000 spettatori pari al 20.2% di share; la penultima è stata vista da 4.610.000 spettatori pari al 19% di share. I risultati fanno ben sperare in una terza stagione, ma i vertici della Rai non si sono ancora pronunciati a riguardo.

IL SUCCESSO DELLA PRIMA STAGIONE

Ricordiamo che la prima stagione di Sotto copertura, sempre con Claudio Gioè, ha raccontato la cattura del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino, avvenuta nel 2010 (13 mesi prima l’arresto di Michele Zagaria). La prima stagione, composta da solo due episodi, aveva riscosso un grande successo: 5.849.000 spettatori pari al 21.75% di share per la prima puntata trasmessa il 2 novembre 2015 e 6.130.000 spettatori pari al 24.14% di share per la seconda e ultima puntata di Sotto Copertura (in onda il 3 novembre). Per un’eventuale terza stagione, sorge un problema: con la cattura di Iovine e Zagaria, Michele Romano ha “decapitato” il clan dei Casalesi. Quali vicende realmente accadute potrebbe trattare una terza stagione? Ricordiamo che Vittorio Pisani, nel film Michele Romano, e Catello Maresca, il magistrato responsabile delle indagini, hanno fornito una consulenza continua per la seconda stagione, rendendo ancora più veritiera la fiction.

