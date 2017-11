STRANIERO...FATTI IL SEGNO DELLA CROCE!/ Su Rai Movie il film con Charles Southwood (oggi, 6 novembre 2017)

Straniero... fatti il segno della croce!, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: Charles Southwood e Jeff Cameron, alla regia Demofilo Fidani. Il dettaglio.

06 novembre 2017 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST CHARLES SOUTHWOOD

Straniero... fatti il segno della croce!, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere western del 1968 che è stata scritta e diretta da Demofilo Fidani (Per una bara piena di dollari, Giù la testa hombre, Ed ora... raccomanda l'anima a Dio) sotto lo pseudonimo di Miles Deem, ed interpretata da Charles Southwood (Roy Col e Winchester Jack, A denti stretti, C'è Sartana... vendi la pistola e comprati la bara), Jeff Cameron (Oggi a me... domani a te, Giù la testa hombre, Sette contro tutti) e Cristina Penz (Ed ora... raccomanda l'anima a Dio, Il figlio di Django, Come rubare un quintale di diamanti in Russia). Straniero... fatti il segno della croce è un film wester ricchissimo d'azione, crudo e violento. Nel western classico era molto comune vedere scontri a fuoco e combattimenti all'arma bianca con morti e feriti, ma era insolito vedere il sangue scorrere copioso ed era quasi impensabile che gli spettatori assistessero all'uccisione di donne e bambini. Fidani mette invece tutto in primo piano fin dai primissimi minuti dell'opera. Fidani è stato un regista molto attivo soprattutto nel genere spaghetti western con numerosi pseudonimi. Questo è il suo secondo film, dopo Prega Dio... e scavati la fossa! di un anno prima. Prima di dedicarsi alla regia Fidani era attivo nel mondo cinema come scenografo e pittore di sfondi. I suoi detrattori hanno spesso criticato le sue pellicole per la scarsa originalità e la povertà di mezzi con cui erano girate, tanto da soprannominare Fidani 'l'Ed Wood dello spaghetti western'. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

STRANIERO... FATTI IL SEGNO DELLA CROCE!, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

White City è terrorizzata da una banda di criminali, comandati da due fratelli. Il primo è un violento che spadroneggia in città, mentre il secondo si occupa di ritirare le tangenti estorte dal fratello con i suoi metodi. Chiunque osi ribellarsi viene brutalmente ucciso. In città arriva però un cacciatore di taglie, deciso a riportare l'ordine e restaurare la legalità. Fra i cittadini spaventati dai metodi coercitivi della banda però, quasi nessuno oserà intervenire nella contesa. Il cacciatore di taglie potrà contare su un solo alleato, uno zoppo con un vecchio conto da regolare con la banda dei fratelli.

