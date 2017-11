STRISCIA LA NOTIZIA/ Torna il tg satirico. Puntata "infinita" prima del GF Vip?

Striscia la notizia torna questa sera, lunedì 6 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. Il tg satirico anticipa la nuova puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 2.

06 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 6 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Sabato scorso, 4 novembre, la settimana del programma si è conclusa con una puntata che ha registra una media di 4.443.000 spettatori con uno share del 19%, registrando ancora una sconfitta contro il competitore di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha raccolto 4.700.000 spettatori con il 20.1%. Come ogni lunedì, stasera Striscia anticiperà la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2, molto probabimente sforando oltre le 21.30 per il disappunto dei fan del reality. Non mancheranno riferimenti al campionato di Serie A con l’immancabile rubrica di Cristiano Militello “Striscia lo striscione”. Sul bancone di Striscia torneranno anche le veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, accompagnate per lo stacchetto finale dal Gabbibo.

STOPPA E GLI INCIDENTI DI CACCIA

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la notizia, in onda sabato 4 novembre, Edoardo Stoppa si è recato a Lucca per incontrare Gianfranco, tetraplegico dopo essere stato colpito da un cacciatore mentre si trovava nel suo uliveto il 7 novembre 2015. L'uomo ha raccontato all’inviato di aver avuto una discussione con il cacciatore prima di essere colpito da un colpo di fucile a distanza di un metro. Il figlio di Gianfranco, presente al momento dell’incidente, ha raccontato di aver rischiato anche lui di essere colpito. Stoppa ha tentato di incontrare anche il cacciatore, ma la truppe è stata allontanata.

