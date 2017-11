Simona Izzo/ Video, un complotto a favore di Jeremias e Cecilia? “Parlo sui socia, in tv non posso” (GF Vip 2)

Simona Izzo contro il Grande Fratello Vip 2017: dure le critiche al reality, alla conduttrice Ilary Blasi e all'opinionista Alfonso Signorini per come è stata gestito il triangolo Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e Ignazio Moser. Sarà interessante scoprire cosa avranno da dire i diretti interessati nella puntata di oggi alla luce delle dichiarazioni della regista, che non ha neppure apprezzato il fatto di essere stata "silenziata" dalla produzione. «Per fortuna non sempre riesco a vedere tutto - parte subito in tackle l'ex concorrente del reality - Ho trovato abbastanza indecoroso ciò che è accaduto l'altra sera, lasciare un uomo in diretta. Cecilia poteva risparmiare a Francesco Monte quest'umiliazione». Il fatto è che non è neppure riuscita a dire una parola in diretta: «Accetto il fatto che quando sei fuori dal gioco, non sei più tu a decidere se puoi parlare o meno». Non era l'unica comunque a voler commentare la vicenda: «Non abbiamo avuto la parola, Predolin voleva intervenire. Va bene l'esclusione da un gioco perché magari dici una cosa che non dovresti, però la moralità e l'etica di un addio ai tempi del reality viene cancellata».

SIMONA IZZO E LA TEORIA DEL COMPLOTTO: "IN TV NON MI FANNO PARLARE..."

C'è un complotto per favorire Jeremias e Cecilia Rodriguez? Il dubbio è venuto a più di un telespettatore, soprattutto dopo la bufera scoppiata per la rottura in diretta tra la sorella di Belen e Francesco Monte. In tanti hanno commentato straniti la reazione di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, entusiasti per la storia d'amore tra Cecilia e Ignazio Moser ma al tempo stesso incuranti dello stato d'animo del fidanzato mollato in diretta tv. In tanti non hanno neppure apprezzato la domanda dell'opinionista, che ha chiesto a Cecilia se fosse ancora innamorata di Francesco, inserendosi in un confronto privato. L'etica dell'addio ai tempi del Grande Fratello, ne parla in questi termini Simona Izzo, che ha espresso le sue perplessità. «Parlo qui sui social perché non mi è stato permesso di farlo in tv», ha scritto la regista, che ha qualcosa da ridire anche su questo "silenziatore" attivato dalla produzione del reality. «Eh si, ero pericolosa, altrimenti sarei ancora lì», ha risposto ad esempio ad una ragazza che su Instagram aveva indicato in Simona Izzo il concorrente che avrebbe potuto "smascherare" i presunti giochi della famiglia Rodriguez.

IL DURO ATTACCO DI SIMONA IZZO A CECILIA RODRIGUEZ

Cecilia Rodriguez avrebbe fatto bene a lasciare il Grande Fratello Vip per chiarire la situazione con Francesco Monte e prendersi una pausa di riflessione, anziché mollare il fidanzato in diretta tv, costruendo subito dopo una storia con Ignazio Moser. «Dire ad un uomo che è finita e dire "Ti prego segui i sogni", credo che neanche in una telenovela di bassissimo rango, uno sceneggiatore non avrebbe mai scritto questa frase riguardo ad un uomo che è stato lasciato in diretta, una volta ci si lasciava in modo etico, non si può spettacolarizzare tutto», ha dichiarato Simona Izzo in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il riferimento è anche al modo in cui è stata gestita la vicenda dallo studio: «Non accetto il fatto che si continui a giocare. La gente era raggelata». La regista tramite i social ha tirato in ballo anche il polverone scoppiato quando Soleil Sorge ha lasciato in diretta Luca Onestini: «Il diavolo è nella mente di chi lo crea, vero Cecilia? La Rodriguez accusa Onestini di aver organizzato l'abbandono in diretta poi "nomina" il suo fidanzato. Complimenti. Volevo dirgliene quattro in puntata, ma non ci sono riuscita».

Parlo qui sui social perché non mi è stato permesso di farlo in tv.

L’etica dell’addio ai tempi del @GrandeFratello pic.twitter.com/0RPcsuld24 — Simona Izzo (@SimonettaIzzo) 2 novembre 2017

