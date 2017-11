Soleil Sorgè e Francesco Monte nuova coppia?/ Lei segue sui social l'ex di Cecilia, l'ironia tra i fans

Soleil Sorgè e Francesco Monte nuova coppia? Lei comincia a seguire l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sui social e scoppia l'ironia tra i fans dei due.

06 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Soleil Sorgè e Francesco Monte

Soleil Sorgè ha cominciato a seguire Francesco Monte sui social. Il gesto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è sfuggito all’occhio attento del popolo dei social che continua a monitorare le mosse dell’ex fidanzata di Luca Onestini. Dopo aver cominciato a seguire Monte, Soleil ha anche lasciato il proprio like ad una delle ultime foto dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Sui social, così, i fans hanno colto al volo l’occasione per ironizzare sull’accaduto. Dopo aver lasciato Luca Onestini e aver iniziato una storia con Marco Cartasegna, i fans invitano ironicamente Soleil a fare un pensierino su Monte, tornato single dopo quattro anni. “Dai Sole, io fossi in te un pensierino lo farei”, scrive una follower. Come risponderà la Sorgè alla provocazione? Altri utenti ipotizzano che quella della Sorgè di seguire su Instagram Monte sia il tentativo per tornare a far parlare di lei. L’ex corteggiatrice, per il momento, resta in silenzio e, oltre a godersi la sua nuova storia con Cartasegna, continua a regalare i suoi like a Francesco Monte.

L’AMORE CON MARCO CARTASEGNA

Tra Soleil Sorgè e Francesco Monte, naturalmente, non c’è assolutamente nulla. Mentre l’ex tronista continua a dichiarare il suo amore a Cecilia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta ancora godendo la sua prima vacanza d’amore in Spagna con Marco Cartasegna. I due si stanno divertendo tra passeggiate a cavallo, serate nei locali più in vista e visite artistiche. I due, ormai, non si nascondono più e sui social pubblicano continuamente foto e video del loro amore. Soleil e Marco, così, si mostrano sempre più felici e innamorati. Nonostante tutto, l’ex fidanzata di Luca Onestini continua ad essere molto criticata sui social. Molti fans continuano a darle della “vigliacca”, esattamente come ha fatto Luca. Di fronte all’ennesima critica, però, la Sorgè ha risposto con due faccine sorridente e le seguenti parole “Ma per cosa?”. Insomma, Soleil non dà peso alle critiche e si gode l’amore con Cartasegna continuando a seguire Francesco Monte. 0458% 0; text-align:center; width:100%;">

Non c'è limite al peggio... #BUSINESS ??? #donnecoraggiose (?) #SoleilStasi #civedebene ?? #noncéduesenzatre #MarcoCartasegna #uomoavvisatomezzosalvato #mestoypisciando #faccedibronzo #poraccitudinehasnolimits

Un post condiviso da Welcome to Reality ? (@the_fern_zone) in data: 6 Nov 2017 alle ore 01:24 PST

