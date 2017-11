Sotto Copertura , La Cattura di Zagaria / Anticipazioni ultima puntata: la decisione di Nicola (6 novembre)

Sotto Copertura, la cattura di Zagaria: anticipazioni ultima puntata del 6 novembre 2017, verso l'assalto al bunker del malavitoso, riuscirà Romano a trovare le prove?

06 novembre 2017 Valentina Gambino

Sotto copertura, La cattura di Zagaria

Oggi, lunedì 6 novembre 2017, dalle 21.25 circa andrà in onda la quarta e ultima puntata di Sotto Copertura - La cattura di Zagaria. La fiction TV con protagonisti Alessandro Preziosi, Claudio Gioè e Bianca Guaccero, intratterrà il pubblico con le sue battute finali. Dopo la prima stagione basata sulla cattura di Michele Iovine, si concluderà questa lunga parentesi televisiva che tanto ha catturato il pubblico da casa. Cosa succederà questa sera? Ecco le anticipazioni sulla trama. Romano è stato trasferito a Roma e così la sua squadra è andata nelle mani di Visentin. Francesco però, chiude i rapporti con la De Simone e si schiera con Michele verso la cattura di Zagaria. Le loro indagini quindi, andando avanti arrivano ad un punto preciso: Agata, sarà lei che li condurrà fino al boss? Il terribile Zagaria intanto, ha anche scoperto il tradimento di Agata e Nicola e così incarica l'uomo di ammazzare la donna senza pensarci due volte. L'uomo, diviso tra l'amore per Agata e la totale fedeltà al boss, dovrà fare una devastante scelta...

Nicola uccide Agata? La dolorosa scelta

Nicola quindi, minacciato dal boss Zagaria, farà l'unica cosa possibile per rimanere in vita... Questa sera, i telespettatori saranno alle prese con le battute finali di Sotto Copertura - La cattura di Zagaria. Nel frattempo Carlo, trova un aggancio per entrare in contatto con la persona attualmente più vicina al boss e costringerla a collaborare. Per compiere l'ultimo attacco verso la sua cattura però, l'intera squadra ha necessariamente bisogno dell'intervento di Romano che sta lavorando per smentire le accuse sulla sua persona e il su operato mosse proprio da Zagaria. Se trovasse la soluzione, i suoi uomini potrebbero fare irruzione nel bunker (già individuato) per catturare finalmente il perfido latitante. Alessandro Preziosi, ha regalato al pubblico una delle sue migliori interpretazioni, ecco perché, per l'attore napoletano sono arrivati molti complimenti anche da parte di critici televisivi ed esperti del settore. Dalle 21.25 in poi, andrà in onda l'ultimo appuntamento con la spinosa fiction che si concluderà con la cattura del boss.

Dal regista ad Alessandro Preziosi: le dichiarazioni sulla fiction

“Questa seconda serie è più complessa della precedente – ha confessato il regista intervistato da Vanity Fair – abbiamo avuto il coraggio di scavare più a fondo nei personaggi, nelle loro storie personali che si mescolano alla vicenda pubblica della caccia all’uomo, e abbiamo provato a restituire il mondo intorno a Zagaria, un uomo dal narcisismo esasperato che conduce i suoi traffici in un bunker. Noi siamo andati a girare in quel bunker”. Successivamente, è arrivato anche il parere di Alessandro Preziosi: “La preparazione è stata particolarmente ossessiva – ha raccontato l’attore – ne abbiamo parlato molto con il regista e gli sceneggiatori. Il rischio era l’emulazione di un atteggiamento tipicamente napoletano che poteva cadere nella macchietta. Ho cercato di stare allerta. Mi sono ispirato a Il sindaco del rione Sanità di Eduardo De Filippo e a Il camorrista di Tornatore, soprattutto alla strana intonazione della voce di Mariano Rigillo, il doppiatore di Ben Gazzara – continua Preziosi – Ho cercato di trasmettere verità attraverso le parole di Zagaria: mi convincevo che stavo dicendo le cose più giuste del mondo”. Non perdetevi stasera, l'ultima puntata di Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria.

