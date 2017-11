Stella Bossari / Per la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, sorellina in arrivo?

Stella Bossari potrebbe non essere più figlia unica: papà Daniele ha rivelato di aver voglia di avere un altro figlio, la compagna Filippa Lagerback è d'accordo

Stella Bossari, figlia di Daniele Bossari (Instagram)

Stella Bossari, figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina al suo fianco. Daniele Bossari è un concorrente del Grande Fratello Vip 2 ed è uno dei favoriti per la vittoria finale del noto reality show in onda su Canale Cinque. Chiacchierando all’interno della casa con i suoi coinquilini, il noto conduttore televisivo ha rivelato: “Mi è venuta voglia di un bebè”. E la compagna, sua grande sostenitrice nella sua avventura all’interno della casa più famosa d’Italia, ha prontamente risposto tramite Instagram: “Stavi dicendo, baby?” la didascalia della foto risalente al luglio 2003 in cui lei, incinta, è insieme al marito Daniele. Tra i numerosi tag del social network, spunta “We are family”, siamo una famiglia: una dimostrazione di amore che potrebbe portare, una volta Daniele uscito dalla casa, un altro bebè in famiglia: il desiderio improvviso di Daniele Bossari ha trovato il parere favorevole della compagna Filippa Lagerback, Stella potrebbe non essere più figlia unica...

L’AMORE TRA DANIELE E FILIPPA

Una storia d'amore quella tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback che non si è scalfita nel corso degli anni, anzi si è rinforzata. Ai microfoni di Vanity Fair, la svedese ha commentato la partecipazione del compagno al Gf Vip: "Quando gliel’hanno proposto, ne abbiamo subito parlato: “Se tu e Stella siete d’accordo, vado”, mi ha detto. Io l’ho sempre sostenuto in ogni sua scelta. E sono felice che in tv sia riuscito a venire fuori il vero Daniele". E Filippa è sempre più innamorata: "Sono innamorata come una quindicenne, Stella mi prende in giro. Quando sento che parla di me, di nostra figlia. mi salta il cuore in gola. Vederlo piangere, è un’emozione immensa. Lo amo profondamente, è l’uomo che ho sempre voluto al mio fianco. Infine, una battuta su Stella Bossari, il coronamento del loro amore: "Un figlio è un legame fortissimo, anche per questo non abbiamo mai sentito l’esigenza di firmare un contratto - conclude Filippa Lagerback - Ci scegliamo ogni giorno".

