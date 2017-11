TALE E QUALE SHOW 2017 / Ed. 7, settima puntata in replica su Rai Premium: vince Federico Angelucci

Tale e quale show 2017, ed. 7: la replica della settima puntata va in onda questa sera su Rai Premium. Vince Federico Angelucci, delusione per Marco Carta.

La replica della settima puntata di Tale e Quale show 2017 va in onda in prima serata, oggi lunedì 6 novembre, su Rai Premium. Chi non è riuscito a seguire la diretta di venerdì scorso, potrà recuperare questa sera. La serata condotta come sempre da Carlo Conti ha conquistato ha conquistato 4.858.000 spettatori pari al 22.1% di share. Vincitore della puntata è stato Federico Angelucci che ha vestito i panni di Freddie Mercury con la canzone "We are the Champions”. “Questa, dopo Mina, sarà un'esibizione che non si dimenticherà facilmente”, ha detto Loretta Goggi commentando l’esibizione. Più ironico Vittorio De Sica: “Hanno anche gli stessi denti…”. Delusione per un altro vincitore di Amici, Marco Carta: “Sei il re indiscusso di #taleequaleshow e vincerai anche se ti hanno boicottato e non ti hanno mai messo primo. T vogliamo bene, sei davvero una bella persona e un grandissimo talento”, ha scritto un utente su Twitter commentando l’ennesimo secondo posto del cantante.

LE ALTRE ESIBIZIONI

Nel corso della settima puntata Platinette ha interpretato Bobby Solo con “Se piangi Se ridi”. Annalisa Minetti, incinta, ha imitato Lara Fabian. Standing ovation per Marco Carta che si è trasformato in Pharrell Williams. Piero Mazzocchetti ha fatto Mino Reitano con “Avevo un cuore che ti amava tanto. “Valeria Altobelli ha imitato Noa con “Beautiful That Way”, la colonna sonora de “La Vita è Bella”. Claudio Lippi ha imitato Adriano Celentano dedicando la canzone “Una carezza in un pugno” a Gigi Sabani. Non è mancato qualche screzio con i giurati. Alessia Macari ha imitato Mariah Carey, Filippo Bisciglia si è trasformato in Claudio Baglioni con “Avrai”, mentre Edy Angelillo era Roberta Kelly con “Zodiack”. Ultimi due concorrenti: Benedetta Mazza ha imitato Malika Ayane con “Come Foglie” e Dario Bandiera si è trasformato in Andrea Bocelli.

