THIS IS US 2/ Anticipazioni del 6 novembre 2017: l'eredità scottante di Jack

This is us, anticipazioni del 6 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Kate scopre che Kevin abusa delle pillole. Radall e Beth accolgono un'adolescente in famiglia.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

Nella seconda serata di oggi, lunedì 6 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 2°, intitolato "Alti e bassi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, Jack (Milo Ventimiglia) dimostra diversi dubbi sulla propria capacità di uscire dall'alcolismo, mentre Rebecca (Mandy Moore) è convinta che possa guarire ancora una volta. Sollecitato dalla moglie, Jack pensa a come sia riuscito a smettere di bere la prima volta, ricordando i sacrifici fatti per la famiglia e per la moglie, mentre si buttava allo stesso tempo nel lavoro. Nel presente, Kevin (Justin Hartley) è sempre più in ansia per il suo nuovo lavoro, mentre Kate (Chrissy Metz) riceve una visita di Rebecca (Mandy Moore) e Miguel (Jon Huertas) per andare insieme ad assistere al ritorno di Kevin nel Tato. Nel passato, Jack fa di tutto per rimanere sobrio anche di fronte ai problemi e decide di andare ad una riunione degli Acolisti Anonimi. Capisce però di dover confidare le proprie debolezze e decide di ritornare indietro, optando per andare a vedere i figli a scuola. Nel presente, Randall decide di abbandonare il set per riflettere sui documenti dei possibili ragazzi da adottare. Entra in crisi per i possibili problemi che dovranno affrontare e che potrebbero compromettere il benessere delle figlie biologiche, ipotizzando che sia un passo troppo rischioso per loro. Intanto, Kate riceve un ingaggio d'emergenza per una band a cui ha inviato una demo e deve cantare ad un concerto quella sera stessa, in sostituzione della cantante ufficiale. Rebecca dimostra un forte entusiasmo ed entra subito in conflitto con la figlia per via del suo passato da cantante. Kevin invece riceve il nuovo script scelto dal regista e capisce che Casey (Andrew Santino) sta cercando di umiliarlo in pubblico per vendicarsi dell'episodio precedente. Toby (Chris Sullivan) decide alla fine di raggiungere Kate per supportarla nel grande evento ed è costretto a portare con sé anche Rebecca. Nel passato, Kate dimostra di non credere nelle sue capacità di cantante, ma la madre la convince del contrario. Un evento fortuito porta Kate a realizzare che le ha solo mentito. Intanto, Jack affronta un'0ora di box per non pensare all'alcool e ripensa alla sua vita, dal padre alcolista fino alla guerra in cui ha combattuto. Arriva in ritardo all'esibizione di Kevin, che alla fine va avanti solo grazie alla presenza di Sophia. Nel presente, Kevin accetta di rendersi ridicolo grazie a Sophia, mentre Kate decide di esibirsi nonostante la presenza inaspettata della madre. Una volta terminato, Rebecca spinge la figlia a dirle che cosa la tormenta e scopre che la sua figura è stata essenziale per i problemi di peso di Kate. Quest'ultima crede infatti che abbia cercato di sfruttarla per il successo che non ha ottenuto nel canto. Nel passato, Jack conclude di non poter tenere nascosto ai ragazzi che cosa gli sta succedendo e rivela a Kate per prima di essere un alcolizzato. Raggiunge poi una riunione degli AA accompagnato da Rebecca per un nuovo inizio.

Kate scopre che il co-protagonista di Kevin sarà Sylvester Stallone, uno degli idoli di Jack. La trama di questo nuovo episodio accenderà i riflettori sul dolore di Kevin grazie ai suoi ricordi e su come abbia influenzato nel presente la sua performance sul set cinematografico. Intanto, Randall accoglie a casa propria Deja, una giovane ragazza che rivolterà la sua famiglia in apparenza perfetta. Il confronto fra Deja e le figlie di Randall produrrà un flashback su William e su Annie, in un giorno in cui la ragazzina ha chiesto al nonno di rimanere a casa per evitarle un dispiacere. Nel passato, Jack inizia ad impegnarsi per ripulirsi dall'alcool, mentre Shelley chiede a Rebecca di fare in modo che il marito diventi più simile al suo. Nel frattempo, Randall inizia la sua ricerca dei genitori biologici grazie al supporto dei due fratelli. Nel presente, Kevin continua a fare uso di pillole, di cui è forse diventato dipendente, mentre Kate realizza che il fratello è esattamente come il padre. Una confessione che farà di fronte alle ceneri di Jack.

