The Walking Dead 8 / Anticipazioni episodio 8x03 del 6 novembre: Rick nelle mani dei Salvatori?

Morales tiene sotto scacco Rick, chi salverà il nostro sceriffo nell'episodio 8x03 di The Walking Dead 8? Ecco le anticipazioni del nuovo episodio in onda il 6 novembre

06 novembre 2017 Hedda Hopper

The Walking Dead 8 torna in onda oggi, 6 novembre, su Fox di Sky con l'episodio numero 3 di questa stagione, dal titolo "Il mostro che è in noi" in cui scopriremo cosa ne sarà di Rick. Il promo mostrato allo scorso Comic-Con di San Diego aveva mostrato un uomo nudo e detenuto in una sorta di prigionia con le tecniche che sembravano essere quelle dei Salvatori e questo ha fatto temere i fan dello sceriffo convinti che il ritorno di Morales potesse segnare la sua fine, almeno per adesso. Fortunatamente così non sarà perché arriverà Daryl a salvare il nostro leader uccidendo l'uomo che è tornato dal passato per far cosa non si capisce molto bene. Ma questo non sarà l'unico addio di questo episodio in cui la guerra continuerà e farà vittime importanti.

ADDII E RITORNI A HILLTOP

Morales non sarà l'unico addio incontro al quale andremo nell'episodio 8x03 di The Walking Dead 8. Insieme a lui ci saluterà anche Eric. La sua morte è più che scontata dopo il finale del secondo episodio, ma l'addio con Aaron sarà straziante e non poco. Quando si accorgerà di aver perso troppo sangue e di essere vicino alla morte, Eric manderà via Aaron che, in lacrime, non potrà far altro che piangere e disperarsi ma senza poter cambiare le cose. Una consolazione potrebbe arrivare da Rick che avrà per lui un dono importante, di cosa si tratta? Altra storia per Hilltop e Maggie. La nostra eroina non solo dovrà fare i conti con il ritorno di Gregory che busserà alla sua porta in attesa di protezione e un rifugio, ma anche con Jesus che porterà con se alcuni dei prigionieri fatti al Santuario. Quali saranno le sue risposte?

