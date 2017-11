UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni: Rossella scopre il tradimento di Patrizio: è rottura per la coppia?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 6 novembre: Rossella è furiosa con Patrizio dopo avere scoperto il tradimento con Asia. Filippo è pronto a lasciare i Cantieri.

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole torna oggi su Rai 3 dopo la tradizionale interruzione del weekend. Si tornerà oggi a parlare dei problemi di Patrizio e della bomba pronta ad esplodere a causa del tradimento avvenuto con Asia. Ed infatti, come più volte accaduto anche in passato, le bugie avranno le gambe corte anche questa volta: il messaggio che Patrizio riceverà mentre si troverà insieme a Rossella causerà una crisi senza precedenti per la coppia che dovrà ora fare i conti con l'inevitabile rottura. Per la figlia di Silvia, infatti, i problemi non finiranno qui: tale dispiacere arriverà infatti alla vigilia di un esame molto importante al quale lavorava da tempo. Troverà la concentrazione giusta per ottenere, come sempre accaduto, in passato il massimo dei voti?

Un posto al sole: Filippo cambia lavoro?

Insieme alle vicende di Patrizio, chiamato ad affrontare l'emergenza relativa al tradimento ai danni di Rossella, nella puntata di Un posto al sole di questa sera si tornerà a parlare dell'insofferenza di Filippo ai Cantieri. I continui litigi tra Marina e Roberto, che non si occuperanno della loro stessa azienda lasciando ogni incombenza al marito di Serena, manderanno lo stesso Filippo su tutte le furie. Per questo da tempo ha cominciato a riflettere sulla possibilità di lasciare i Cantieri e cominciare altrove un nuovo progetto. Tale ipotesi sembrerà trasformarsi in realtà proprio a partire alla puntata di questa sera: lo vedremo giungere finalmente ad una decisione definitiva? Ricordiamo che Michelangelo Tommaso, interprete di Filippo, molto presto sarà impegnato nelle riprese di Dance Dance Dance, talent show che potrebbe tenerlo lontano da Un posto al sole per qualche mese (insieme alla moglie Samanta Piccinetti alias Arianna). Si tornerà oggi a parlare anche dei problemi tra Guido e Mariella, con quest'ultima alla ricerca di novità nel loro rapporto.

