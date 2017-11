UNA VITA / Teresa tenta una fuga disperata da Acacias 38 (Anticipazioni 6 Novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 6 novembre: dopo l'arresto di Mauro, Teresa è distrutta e cerca una disperata fuga dall'appartamento di Cayetana. La dark lady però...

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Sarà un inizio di settimana con il botto quello che i telespettatori di Una Vita potranno seguire oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si tornerà infatti a parlare della difficile situazione in cui si verrà a trovare Teresa, segregata in casa di Cayetana. Mauro ha cercato di vederla, nonostante il netto rifiuto della dark lady, ma oggi sarà costretto a fare i conti con l'ennesima situazione complicata: la stessa Cayetana giungerà nel suo appartamento in compagnia delle guardie. che arresteranno il loro collega e lo condurranno al commissariato in attesa di compiere ulteriori indagini su di lui. Nel frattempo Teresa sarà distrutta per quanto accaduto e tenterà una disperata fuga dall'appartamento della sua amica per raggiungere l'amato. Purtroppo, però, dovrà fare i conti con la crudeltà della Sotelo Ruz che arriverà persino a legarla al letto della sua stanza pur di costringerla a non uscire di casa. Lo farà ufficialmente per il suo bene, ma sappiamo che le sue intenzioni saranno ben altre...

Una Vita: una nuova falsa promessa da Felipe?

Insieme alle vicende legate ai protagonisti di Una Vita Mauro e Teresa, la telenovela spagnola si occuperà oggi di Felipe e del nuovo bacio da lui scambiato con Huertas. Lolita ha assistito a tale scena, recandosi immediatamente a rimproverare la sua collega. Ha voluto mettere le cose in chiaro con lei dicendole che nulla di simile dovrà più ripetersi e oggi anche l'avvocato sarà protagonista di un faccia a faccia decisivo. La sua cameriera lo informerà di quanto da lei visto e la reazione di Felipe sarà la migliore possibile: anziché prendersela con la sua dipendente e minacciare il suo licenziamento, l'uomo confesserà le proprie colpe precisando che nulla di tutto ciò si ripeterà in futuro. Consapevole delle sofferenze che ciò comporterebbe per Celia, anche Lolita prometterà di mantenere per sé in segreto e darà piena fiducia al suo datore di lavoro. La questione potrà dunque dirsi archiviata senza ulteriori conseguenze?

© Riproduzione Riservata.