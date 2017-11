Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alex Migliorini verso la scelta, la sorpresa ad Alessandro (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Alex Migliorini sempre più vicino alla scelta, la splendida sorpresa ad Alessandro D'amico nella sua Ischia.

06 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alex Migliorini

Alex Migliorini è sempre più vicino alla scelta. Dopo Mattia Marciano, il tronista gay di Uomini e Donne potrebbe annunciare presto il nome della persona che ha conquistato il suo cuore. Dall’inizio del percorso di Alex sul trono sono ormai passati due mesi. La sua avventura ha già regalato tante emozioni e, nelle prossime settimane, potrebbe andare in scena l’ultimo capitolo. Alex, infatti, è molto preso sia da Alessandro D’Amico che da Claudio Merangolo. Con Alessandro, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, c’era stata una brusca frenata. Il corteggiatore campano, infatti, aveva accusato il tronista di non dargli le giuste attenzioni. In particolare, Alessandro non ha gradito la scelta di andare a parlare con Claudio e non con lui nella precedente registrazione. Come fa sapere il Vicolo delle News, Alex ha deciso di correre ai ripari e fare un bel gesto per Alessandro. Il tronista si è così presentato a casa del suo corteggiatore che, pur vivendo da anni ad Ibiza, ha la sua famiglia ad Ischia. Migliorini ha così conosciuto tutti i parenti di Alessandro, compreso il padre. Un gesto importante che, sicuramente, non farà piacere a Claudio.

PAOLO CRIVELLIN SEMPRE IN CONFUSIONE

Chi, invece, appare molto lontano dalla scelta è sicuramente Paolo Crivellin che continua ad essere molto preso da tre ragazze, anche se in modo diverso. Ad oggi, a contendersi le attenzioni del tronista biondo di Uomini e donne sono Angela, Ester e Giorgia. Quest’ultima, nonostante sia arrivata dopo, è già riuscita a superare le sue rivali in amore strappando un bacio a Paolo. Un gesto che ha letteralmente fatto infuriare sia Angela che Ester le quali, tuttavia, non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Da parte sua, tuttavia, Paolo, pur avendo baciato Giorgia, appare ancora molto in confusione. Tutte e tre le ragazze sono bellissime e sono riuscite a creare un bel rapporto con lui, ma chi sarà la sua scelta? Davanti a sé, Crivellin ha ancora un lungo percorso. Sarà lui l’ultimo a fare la sua scelta?

