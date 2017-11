Uomini e Donne/ Anticipazioni, lo sfogo di Gemma Galgani: "Sono sempre stata me stessa" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani si lascia andare ad un lungo sfogo difendendo le proprie scelte e la propria sincerità.

06 novembre 2017 - agg. 06 novembre 2017, 12.19 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Galgani continua ad essere una dalle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. La dama ha avuto tantissime delusioni sentimentali ma non perde la fiducia nell’amore e la speranza di poter trovare il suo principe azzurro. Nel corso della trasmissione, però, Gemma è spesso costretta a replicare alle accuse e alle critiche di Tina Cipollari che continua a non credere nella sua ricerca dell’amore. La bionda opinionista, infatti, è convinta che Gemma sia, in realtà, interessata solo alle telecamere. Stanca delle critiche, la dama si è lasciata andare ad uno sfogo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. “In trasmissione sono sempre stata me stessa, mi sono innamorata, fidanzata, ho sofferto e pianto. E ho lasciato due volte il programma per seguire i miei sentimenti. Non mi sono risparmiata in nulla, ho tirato fuori quello che avevo dentro nel bene, nel male. Ma ho sempre mostrato le emozioni restando fedele ai miei sentimenti, anche quando ero piena di incertezze”, ha dichiarato la dama respingendo le critiche.

EMMA SVELA I MOTIVI DELLA SUA PRESENZA IN TRASMISSIONE

Da otto anni, Gemma continua a frequentare il parterre del trono over di Uomini e Donne. Una scelta che la dama ha preso non avendo molte possibilità di conoscere gente nuova. Nonostante abbia un lavoro che le permette di avere un contatto con la gente, Gemma, al settimanale Nuovo, ha svelato le difficoltà che, spesso incontra, nella vita vera. “Fuori dalla trasmissione ho poche possibilità di conoscere gente nuova. Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l’amore a Uomini e Donne perché ho una vita sociale molto limitata”. Gemma, inoltre, nell’intervista ha invitato tutte le donne a non perdere mai la speranza di trovare l’amore e di crederci sempre, indipendentemente dall’età. “Vorrei dire alle donne non più giovani che coltivare la speranza si può perché a qualsiasi età si possono provare emozioni”, ha concluso.

