VENTO DI TERRE LONTANE/ Su Rai Movie il film con Glenn Ford (oggi, 6 novembre 2017)

Vento di terre lontane, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 6 novembre 2017. Nel cast: Glenn Ford ed Ernest Borgnine, alla regia Delmer Daves. La trama del film nel dettaglio.

06 novembre 2017 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GLENN FORD

Vento di terre lontane, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 6 novembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola western nel 1956 diretta da Delmer Daves ed interpretata da Glenn Ford, Ernest Borgnine e Rod Steiger. Il protagonista del film è Jubal Troop, interpretato da Glenn Ford. Quest'ultimo è stato un noto attore americano che nel corso della sua carriera ha preso parte ad una lunga serie di film western. Tra questi citiamo pellicole cinematografiche come Il traditore di Forte Alamo, Avvocato di me stesso, La bestia umana, Il messaggio del rinnegato e La casa da tè alla luna d'agosto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VENTO DI TERRE LONTANE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il famoso cowboy Jubal Troop approda in un piccolo villaggio dove riesce a rifocillarsi all'interno di un immenso ranch. Il viaggio è stato lungo e sfiancante e Jubal è ormai allo stremo delle forze ed in pessime condizioni. Il proprietario del ranch, Shep Horgan, è un uomo molto affabile e dal carattere estremamente solare. È sposato con Mae, una donna molto affascinante e graziosa. Tra Jubal e Shep nasce fin da subito una bella sintonia, che spinge il proprietario del ranch ad assumere Jubal come cowboy. Purtroppo anche Mae, la moglie di Shep, mostra molta simpatia nei confronti del nuovo ospite e senza mezze misure gli lascia comprendere di essersi innamorata di lui. Col passare delle settimane Shep, incantato dalle ablità del cowboy, decide di nominare Jubal come coordinatore del resto dei mandriani che popolano il ranch. Questa decisione provoca l'ira di Pinky, un mandriano alle dipendenze di Shep. Nel frattempo, fedele all'amicizia che lo lega a Shep, Jubal respinge con fermezza il tentativo di sedurlo messo in atto da Mae, mentre mostra profondo interesse per la bella Naomi, giovane donna approdata al ranch assieme ad un misterioso gruppo di rawhiders. L'antipatia di Pinky nei confronti di Jubal cresce a tal punto da spingere il mandriano a raccontare a Shep che Mae lo tradisce proprio con Jubal. Dopo che sua moglie, mentendo spudoratamente, racconta al marito che il cowboy ha provato più volte a corteggiarla, Shep è più che mai deciso ad uccidere il suo fidato Jubal. Grazie all'aiuto di Rep, un giovane indiano alle dipendeze di Shep, quest'ultimo viene prontamente fermato. Jubal è infatti costretto ad uccidere il suo federe amico, per via delle menzogne raccontate da Mae e Pinky.

© Riproduzione Riservata.