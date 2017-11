Valeria Marini Ustionata / Mano fasciata a Domenica In: "Mi è scoppiato un incendio in casa"

Valeria Marini ha raccontato a Domenica In la sua brutta avventura di qualche giorno prima: un incendio domestico le ha causato alcune ferite alla mano.

06 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Valeria Marini

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù sono state ospiti ieri pomeriggio della quarta puntata di Domenica In, il programma condotto da Cristina e Benedetta Parodi. La bionda showgirl si è presentata in studio con una mano fasciata, raccontando la brutta avventura della quale era stata protagonista solo qualche giorno prima. Nonostante non fosse questa la ragione della sua partecipazione negli studi Rai, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 ha precisato di avere vissuto una brutta avventura a causa della sua sbadataggine. Il desiderio di fare troppi lavori allo stesso tempo, aveva infatti causato un piccolo incendio domestico che le ha causato le ferite sopra riportate. È stata lei stessa a raccontare la sua esperienza: " Due notti fa mi è scoppiato un incendio in casa, perché volevo fare mille cose insieme, era notte, mi sono messa a pulire dei pennelli, è partita una scintilla ed è scoppiato l’incendio, per fortuna non mi ha bruciato la faccia. In quei casi di difficoltà chiamo mia madre".

Valeria Marini e il rapporto con la madre Gianna Orrù

Fortunatamente l'incendio scoppiato in casa di Valeria Marini è rimasto privo di gravi conseguenze, anche se la showgirl non ha negato di essersi presa un bello spavento. Proprio per questo, la madre è stata la prima persona alla quale si è rivolta in tale spiacevole circostanza. Il loro rapporto è molto forte, come dichiarato dalla stessa soubrette che ha parlato del forte legame con la donna più importante della sua vita: "Ci amiamo molto, siamo molto diverse, ma ci rispettiamo molto. Siamo molto legate e non c’è affetto più forte della famiglia". La Marini ha voluto comunque sottolineare che tra lei e la madre non è stato tutto rose e fiori in passato, soprattutto quando lei era giovane e avere espresso il suo desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo. Gianna Orrù era completamente estranea a quell'ambiente e aveva faticato ad accettare un simile percorso, anche se poi tutto si è risolto nel migliore dei modi tra madre e figlia. L'unico dispiacere di Valeria è che alla Orrù non sia stato permesso di entrare nei camerini del Festival di Sanremo da lei condotto al fianco di Mike Bongiorno. Come da lei stessa precisato "avrei voluto vivere quelle emozioni con mia madre, mi è dispiaciuto molto".

