Vittoria Deganello/ Uomini e donne, le sue lacrime faranno scappare Mattia Marciano?

Il trono classico ci regala nuovi scontri tra Vittoria Deganello e Mattia Marciano per colpa di Tina Cipollari: il tronista uscirà dallo studio, cosa succederà a quel punto?

06 novembre 2017 Hedda Hopper

Vittoria Deganello, Uomini e donne

Vittoria Deganello sarà ancora una volta protagonista del trono classico di Uomini e donne. Il programma riprende oggi proprio da dove avevamo lasciato e dopo essersi occupato di Sabrina Ghio e Alex Migliorini, l'attensione si sposterà su Mattia Maricano. Il napoletano continua a finire sotto accusa per via del suo comportamento e di quello che pensa di lui Tina Cipollari e anche oggi sarà lo stesso. Il napoletano non riesce a farsi capire ma, soprattutto, non riesce a far capire che lui non è sul trono per prendere in giro tutti, ma è difficile credergli. Il numero di Mattia è praticamente in possesso di quasi tutte le corteggiatrici presenti in studio e con Vittoria, in particolare, c'è stato sin da subito un rapporto che lascia discutere, i due si conoscevamo? Sono d'accordo? Anche la bella corteggiatrice oggi avrà la sua bella gatta da pelare, ma in che senso?

LACRIME E SCONTRI PER LA CORTEGGIATRICE

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne rivelano che per Vittoria Deganello tornerà il momento delle lacrime. La bella corteggiatrice finirà nuovamente sotto accusa ma, soprattutto, nel mirino del tronista che proprio per via delle sue reazione non si sta vivendo questa sua esperienza al massimo, non come vorrebbe. La discussione tra i due finirà male oggi tanto che il tronista lascerà lo studio di Uomini e donne. Alcune immagini mostrano anche Vittoria dietro le quinte in balia di lacrime e discussioni, i due sono ormai stanchi di mentire (come fa notare qualcuno) o sono ormai arrivati oltre la linea di confine? Lo scopriremo nella puntata di oggi pomeriggio su Canale 5.

