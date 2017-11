58 MINUTI PER MORIRE - DIE HARDER/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 7 novembre 2017)

58 Minuti per morire - Die harder, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, alla regia Renny Harlin. Il dettaglio della trama.

07 novembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

BRUCE WILLIS NEL CAST

58 Minuti per morire - Die harder, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 novembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola action che è stata diretta da Renny Harlin nel 1990 ed interpretata da Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Dennis Franz, Reginald VelJohnson e Franco Nero. Si tratta del secondo film della saga cinematografica che ha poi avuto anche un sequel. Tutti i film di Die harder sono interpretati dall'attore protagonsita Bruce Willis, che veste i panni di John McCLane. Nel 2010, nel nostro Paese, 58 minuti per morire - Die harder è uscito anche in versione home video. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

58 MINUTI PER MORIRE - DIE HARDER, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

L'agente McClane attende l'arrivo dell'aereo su cui viaggia sua moglie Holly. I due sono infatti in procinto di trascorrere assieme le vacanze di Natale. Durante l'attesa, McClane nota due individui che si addentrano nel settore bagagli e decide di tenerli d'occhio. I due, dopo essersi accorti della presenza dei poliziotto ingaggiano un violento scontro a fuoco, l'agente uccide uno dei malviventi ma l'altro fugge via, facendo perdere le sue tracce. Quando la polizia dell'aereoporto arriva sul punto della sparatoria, arresta McClane, scambiandolo per un criminale. Nel frattempo il malvivente che è riuscito a fuggire, si ricongiunge con il gruppo terroristico di cui fa parte. Il loro scopo è quello di presidiare l'intero scalo portuale così da poter mettere a segno un catastrofico attacco. A capo della banda ci sono diversi ex membri dell'esercito americano. Il loro prossimo obiettivo è quello di far tornare in libertà un generale sudamericano, Ramon Esperanza. Per farlo riescono ad intercettare i canali radio della torre di controllo, comunicando così alle autorità dell'areoporto la loro volontà in merito al generale Esperanza. Mentre la polizia cerca di rimettersi in contatto con tutti gli aerei ancora in volo (i terroristi hanno bloccato tutte le comunicazioni tra la torre di controllo ed i piloti) tra il gruppo terroristico ed i poliziotti si innesca una violenta sparatoria da cui solo McClane e Barnes riescono a sopravvivere. Come se non bastasse, i terroristi iniziano ad inviare falsi segnali ai piloti in volo, facendo schiantare al suolo uno degli aerei. Tra i velivoli in attesa di atterraggio c'è anche quello su cui viaggia la moglie di McClane. L'aereo, ha per l'esattezza ancora 58 minuti di autonomia prima che si schianti rovinosamente.

