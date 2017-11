ALESSIO BONI/ "Anche io ho subito violenze da un produttore, ma l'ho respinto!" (Stasera Casa Mika)

Nella seconda puntata di Stasera Casa Mika, in onda sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Mika e Luciana Littizzetto, è ospite l’attore italiano Alessio Boni.

07 novembre 2017 Francesca Pasquale

Alessio Boni, Stasera Casa Mika

GRANDE PROTAGONISTA DI QUESTO AUTUNNO

Nella puntata di Stasera Casa Mika in onda su Rai 2 tra poche ore, è ospite l’attore italiano Alessio Boni che in questo autunno 2017 è grande protagonista sia al cinema che in televisione. Infatti, il celebre attore sarà presente nello studio del cantante britannico Mika per parlare del suo film La ragazza nella nebbia, scritto e diretto da Donato Carrisi (il soggetto è tratto dal suo omonimo romanzo) e nel quale sono presenti tanti altri celebri attori come Toni Servillo, Jean Reno, Lorenzo Richelmy e Galatea Ranzi. Il film è uscito lo scorso 26 ottobre piazzandosi al secondo posto della classifica dei box office. Inoltre, Alessio Boni sarà molto presto anche protagonista in televisione e per la precisione debutterà il prossimo 14 novembre nella prima serata di Rai 1 con la fiction La strada di casa prodotta da Rai Fition e Casanova Multimedia. Nel cast al fianco del 51enne attore nato in provincia di Bergamo ci saranno Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini Christiane Filangieri, Thomas Trabacchi, Paolo Grazioso e Eugenio Franceschini.

ALESSIO BONI, ANCHE LUI VITTIMA DI UN TENTATIVO DI VIOLENZA

Alessio Boni in una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa AdnKronos, ha raccontato di un tentativo di violenza sessuale a suoi danni da parte di un potentissimo produttore americano. Nello specifico sono state queste le parole dell’attore italiano: “E’ successo anche a me una volta, una sola volta nella vita, che un potentissimo produttore americano volesse andare oltre con me. Gli ho detto di no, poi è finita lì. Aborro qualsiasi tipo di violenza ma bisogna stare attenti a queste dinamiche, c’è chi ci marcia ma c’è chi è veramente vittima. Penso a una ragazza sottomessa in fragilità da un uomo di potere che non ha la forza, la capacità di reagire. E’ anche quello un abuso, non solo fisico ma psichico. Non se ne può parlare con leggerezza. Si può anche avere la forza di reagire e dire no, come ho fatto io. Ma c’è anche chi non ce la fa. E’ una dinamica psicologica molto delicata”.

