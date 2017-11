AMEDEO MINGHI/ Video, dal dolore per la morte della moglie al nuovo Tour (La Vita in Diretta)

Amedeo Minghi, il cantautore romano sarà ospite al programma televisivo di Rai 1 'La Vita in Diretta'. Il cantante presnterà il nuovo album e relativo tour.

07 novembre 2017

Il cantante Amedeo Minghi sarà ospite di Marco Liorni e Francesca Fialdini per presentare il suo nuovo album 'La bussola e il cuore'. Come è consuetudine, al disco seguirà un tour che lo vedrà impegnato nel portare la sua musica in tante piazze italiane. Nonostante Amedeo Minghi sia da tanti anni sulla breccia, la musica non ha mai smesso di emozionarlo, così come il grande affetto del pubblico nostrano. Il cantautore e compositore romano è un classe '47 e si può considerare a tutti gli effetti un veterano della musica di casa nostra. Un dato su tutti: Minghi partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo la bellezza di trentaquattro anni fa, nel lontano 1983. Autore e compositore, dicevamo, ma in fondo musicista poliedrico, aperto alle collaborazioni con altri esponenti della musica italiana e in particolar modo amante dei duetti. Nella sua carriera ne ha fatti tanti, ma quello che forse è rimasto più impresso nell'immaginario collettivo è quello con Mietta: un mix perfetto di dolcezza pop, raffinatezza e talento vocale. Amedeo Minghi è, in sostanza, uno dei big della canzone italiana.

IL DOLORE PER LA MOGLIE

Per comprendere qualcosa della vita privata di Amedeo Minghi basta guardarlo attentamente in volto: il cantautore romano appare immediatamente come un uomo tranquillo, pacato, morigerato. Ed efettivamente la sua vita privata corrisponde in tutto e per tutto a questa sintetica descrizione. Minghi, infatti, non ha mai fatto parlare le riviste di gossip o i rotocalchi rosa, semplicemente perché non c'era molto da dire sul suo conto. Per quarant'anni è stato sposato con una donna sola, da sempre estranea al mondo dello spettacolo e ai suoi fasti. Con questa donna il compositore ha avuto due figlie femmine: Annesa e Alma. La prima lavora assieme al padre e si preoccupa di organizzare principalmente eventi. La seconda, invece, ha scelto il ramo letterario: è una giornalista, scrittrice e autrice di format televisivi. Entrambe quindi sono rimaste nel mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, la moglie di Amedeo Minghi è venuta a mancare appena tre anni fa, nel 2014: per il cantautore questo è stato davvero un duro colpo da digerire. La donna è deceduta nel sonno, senza soffrire, probabilmente a causa di un infarto.

L'INTOSSICAZIONE ALIMENTARE

Come abbiamo detto in precedenza, Amedeo Minghi è un musicista che non ha mai fatto parlare di sé per la sua roboante vita privata. Lo ha fatto per le sue canzoni, quello sì, da sempre manifesto di sonorità pop e tipica melodia leggera all'italiana. Ma per il resto, il romano è sempre stato riservato e chiuso in se stesso nella sua vita privata. Quest'estate, comunque, è balzato agli onori delle cronache per un fatto piuttosto singolare: un'intossicazione alimentare. Mentre si trovava in Puglia, infatti, Amedeo Minghi era stato ricoverato dopo una cena a base di militi, cosa che addirittura lo aveva ridotto alla prognosi riservata. Una brutta esperienza quella vissuta dal compositore anche se effettivamente è durata molto poco. Già due giorni dopo Minghi era pronto per suonare in un'altra piazza italiana, segno evidente che la sua tempra e la sua verve non si erano affatto affievolite con il passare degli anni. Che sia ancora un lottatore si capisce anche dalla sua immutata voglia di fare musica: una voglia che lo continua ad accompagnare da tanti, tanti anni.

