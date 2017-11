AMICI 17 CASTING/ Giorgia Papasidero arriverà al pomeridiano? (oggi, 7 novembre)

Oggi, martedì 7 novembre, alle 13.50 su Real time va in onda una nuova puntata di Amici Casting, con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Giorgia passerà il turno?

07 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Amici Casting su Real Time

Oggi, martedì 7 novembre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda una nuova puntata dei casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Ieri è iniziata la seconda settimana delle audizioni degli aspiranti concorrenti, che verranno supportati dai ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, che andranno in onda fino al 17 novembre. Sabato 18 novembre, infatti, andrà in onda su Canale 5 il primo pomeridiano di Amici 17 in cui verrà composta la classe della nuova stagione. Ogni giorno verso le 14.00 Twitter si anima di cinguettii con l’hashtag #AmicCasting: “Quanto sono belli i sorrisi pieni di gioia dei candidati? #AmiciCasting”, “In pratica quest'anno i più bravi sono stranieri #amicicasting #Amici17” e “certo che è vero che l'anno scorso hanno preso Marcuzzo, ma i ridicoli che stanno prendendo quest'anno sono a livelli storici #AmiciCasting”. Una ragazza ironizza sul siparietto che si crea a casa sua mentre guarda i Casting: “Mia madre mi sente commentare questi ragazzi e chiede il mio silenzio. Precisamente "NON DEVI DECIDERE TU" #AmiciCasting”. In attesa di scoprire chi saranno i cantanti e i ballerini che oggi cercheranno di conquistare un posto nella scuola, vediamo come è andata la puntata dei casting di ieri.

GIORGIA SUPERERÀ LA PROVA?

La puntata è iniziata con il cantante Mess che presenta il suo inedito“Immaginiamo”, con cui si candida al banco di Amici 17. Si passa al ballerino Nicolò che però non è riuscito a superare la prova. È il turno di Luca che propone l’inedito “Someone New”. Il cantautore ha all’attivo un singolo numero uno nelle classifiche di Svezia, Norvegia e Danimarca. Luca passa il turno, mentre Luigi non passa lo step. I casting continuano il ballerino Bryan, che lascia tutti a bocca aperta e conquista un posto per la puntata della formazione della classe. La cantante Giordana non supera i casting. L’ultima cantante a esibirsi è Giorgia, ex concorrente di The Voice nel Team di Emis Killa. L’esito della sua audizione è rimasto in sospeso: Giorgia riuscirà a candidarsi al banco di Amici 17? Lo scopriremo oggi alle 13.50 su Real Time.

