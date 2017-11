ANDREAS DERMANIS / Chi è il fidanzato di Mika: un incontro indimenticabile

Andreas Dermanis è il fidanzato Mika, insieme da 10 anni tra alti e bassi. Dal coming out del cantante alle parole sulla possibile famiglia insieme

07 novembre 2017 - agg. 07 novembre 2017, 23.05 Anna Montesano

Andreas Dermanis e Mika

Una storia che dura da ben dieci anni quella di Mika con Andreas Dermanis. Il regista di documentari televisivi dedicati al mondo dell’arte e della musica, si è infatti occupato della regia di numerosi programmi musicali trasmessi su MTV ma anche di moltissimi videoclip musicali per importanti artisti di fama internazionale. È in questo modo che è avvenuto il primo incontro con Mika. I due si sono visti per la prima volta dietro le quinte di uno show televisivo e in seguito hanno lavorato a stretto contatto per diverso tempo. Nonostante ciò. l'amore però non è nato subito tra i due. Ci è infatti voluto qualche mese prima che scattasse la scintilla che ormai li lega da molti anni, nonostante gli alti e i bassi di ogni coppia. Una coppia solida e sempre molto innamorata ancora oggi, nonostante le difficoltà di tutti i giorni. (Anna Montesano)

CHI È IL FIDANZATO DI MIKA

Tutti lo conoscono come artista ma non molti invece sanno chi è Mika nella vita privata e, soprattutto, se c'è qualcuno di speciale al suo fianco. Il cantante è fidanzato da molti anni con Andreas Dermanis. Oltre 10 gli anni che legano Andreas al cantante che il 4 agosto 2012, dalle pagine del settimanale Instinct, ha fatto ufficialmente coming out: “Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale” ha confessato Mika. Ma chi è Andreas Dermanis? Il fidanzato di Mika è un regista di documentari molto apprezzato nel suo settore.

IL SEGRETO DI QUESTO GRANDE AMORE

Un uomo molto affascinante con capelli castani e occhi verdiche vive tra Londra e Atene e ha all’attivo anche conduzioni per programmi televisivi in onda su Mtv e Sky Arte. In un'intervista di qualche tempo fa, sulla possibilità di creare una famiglia con Andreas, Mika ha dichiarato: “Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. - e ha poi aggiunto - Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai “rovinando” la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile”. Ma allora qual è segreto di questa relazione duratura? Lasciare all’altro i propri spazi, ha raccontato Mika, dichiarando che, soprattutto quando si è una coppia del mondo dello spettacolo, la fiducia è la prima cosa.

