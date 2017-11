Anna Tedesco/ Uomini e Donne: presto una sorpresa con Angelo? (Trono Over)

Anna Tedesco continua a portare avanti la sua conoscenza con Angelo, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne: per la bellissima dama ci sarà presto una sorpresa?

07 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Anna Tedesco

Anna Tedesco ed Angelo sono sempre più presi l’uno dall’altra. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne stanno vivendo il sentimento che li ha portati a frequentarsi con tantissima gioia. Sin dal suo arrivo nella trasmissione di Maria De Filippi, la Tedesco ha sempre dichiarato di essere alla ricerca del vero amore. Sarà Angelo ciò che Anna stava cercando? I fans si augurano di sì e, dal sorriso che la dama sfoggia nell’ultimo periodo, non è da escludere che sia davvero così. Angelo, infatti, è riuscito a conquistare il cuore di Anna che, dietro l’aspetto da donna forte e indipendente, nasconde un animo buono e sensibile. Da quando partecipa al trono over, Anna ha avuto diverse delusioni. Anche Angelo sembrava far parte di questa categoria ma il cavaliere, nel corso del tempo, ha dimostrato di tenere molto a lei. Per non rovinare la loro conoscenza, infatti, Angelo ha deciso di non conoscere altre donne e concentrarsi unicamente su Anna. Un gesto che la Tedesco ha particolarmente apprezzato al punto che, nelle prossime settimane, Anna potrebbe ricevere una sorpresa. Angelo, dunque, chiederà alla bellissima dama di lasciare il programma e vivere il loro sentimento nella vita?

LE RIFLESSIONI SUI SOCIAL

Per Anna Tedesco, dunque, è un momento davvero positivo. Dopo tante delusioni sentimentali sembra aver finalmente trovato un uomo che la fa sentire amata e protetta. La dama del trono over esprime così la sua gioia anche sui social. In uno degli ultimi messaggi pubblicati su Facebook, Anna si è detta orgogliosa della sua capacità di rialzarsi dopo ogni caduta e di non perdere mai la speranza. Quella speranza che l’ha portata a credere che l’amore esiste davvero. “La donna ha un pregio meraviglioso quello di tessere e disfare nella propria vita ogni cosa immergendosi nei dolori più devastanti per riemergere e tuffarsi nelle gioie più profonde e con la stessa, identica forza riesce a curare le piaghe che cicatrizzano e a farsi invadere dalle emozioni più dolci ritrovando ad ogni passo, caduta, risalita la voglia di crederci ancora... noi donne siamo guerriere dentro, solo la vigliaccheria di uomini stupidi può farci male seriamente ma anche in questa circostanza rialziamo il capo e non mancherà mai un sorriso per chi saprà accarezzarci l'anima!”, ha scritto la Tedesca da paladina dell’orgoglio e della forza femminile.

© Riproduzione Riservata.