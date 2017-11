Anticipazioni Un posto al sole / Rossella non vuole perdonare Patrizio per il tradimento

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 7 novembre: Rossella continua ad essere furiosa con Patrizio dopo avere scoperto il tradimento. Asia torna alla carica?

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

La puntata di oggi di Un posto al sole continuerà a concedere ampio spazio al tradimento di Patrizio ai danni di Rossella. Quest'ultima ha ricevuto da Asia i messaggi da lei scambiati con il ragazzo e quella che avrebbe dovuto essere una romantica cena si è trasformata in un vero e proprio incubo. Quanto appreso sarà impossibile da dimenticare per Rossella che anche questa sera apparirà turbata e furiosa con il fidanzato (ormai faremo bene a chiamarlo ex?). A nulla serviranno i tentativi di Patrizio di convincere la sua vicina di casa a cambiare idea: questa volta lei non avrà nessuna intenzione di concedergli una seconda possibilità! Nel frattempo, Asia cercherà di approfittare della situazione per convincere il figlio di Ornella a mettere definitivamente una pietra sopra al passato, offrendo a lei una possibilità insperata: riuscirà a raggiungere il suo obiettivo a pochi giorni dalla messa in onda di Chef Parade? I sentimenti contrastanti caratterizzeranno Patrizio, proprio mentre la sua famiglia avrà altro a cui pensare: Viola è arrivata a Napoli dopo un viaggio travagliato e il parto sarà oramai imminente...

Un posto al sole: Rossella perdona Patrizio?

Quali saranno le conseguenze del tradimento di Patrizio ai danni di Rossela? È questo il grande punto interrogativo da parte dei telespettatori di Un posto al sole, convinti che il figlio di Raffaele meriti di pagare per i suoi errori. Anche un altro abitante di Palazzo Palladini potrebbe oggi subire dei duri rimproveri: Roberto ha deciso di continuare ad offrire il suo aiuto ad Elena, nonostante Marina gli abbia più volte chiesto di stare lontano dalla sua vita e da quella di figlia e nipote. Questa sera sarà compito della stessa Elena informare la madre di avere accettato l'appartamento affittato dallo stesso Roberto: quale sarà la reazione di Marina? Tra Guido e Mariella arriverà il momento di un nuovo duro confronto: la simpatica vigilessa non si sentirà soddisfatta della sua relazione con il compagno, caratterizzata da una continua noia e da pochi programmi per il futuro. Riuscirà ad ottenere da lui gli stimoli che tanto desidera?

