Antonio Banderas in lutto: È morta sua madre Ana Bandera Gallego: il triste annuncio dell'attore

Grave lutto per Antonio Banderas: è morta sua madre Ana Bandera Gallego. Il noto attore e star hollywoodiana ne dà il triste annuncio su Twitter con un commovente messaggio

07 novembre 2017 Anna Montesano

Sono giorni davvero tristi per Antonio Banderas: il noto attore ha perso sua madre Ana Bandera Gallego, morta lo scorso 4 novembre. La star hollywoodiana, amatissimo anche in Italia, ha ricordato su Twitter la madre con un'immagine della donna in bianco e nero con un messaggio triste e al contempo molto dolce ad accompagnarla: «Alle sei in punto di questa mattina, la nostra cara madre Ana Bandera Gallego ci ha lasciati per sempre. Possa Dio riservarle il posto che merita» - ha scritto l'attore, che ha concluso con i ringraziamenti di rito «Grazie a tutti voi per l’appoggio e l’affetto dimostratomi. Grazie per gli abbracci, ne invio uno grande da parte di tutta la mia famiglia». Momenti di dolore per Antonio Banderas per la morte di sua madre che era un'apprezzata insegnate.

MOMENTI DIFFICILI PER ANTONIO BANDERAS

Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti dall'attore sui social: "Mi dispiace tanto, la perdita di tua madre è molto forte, ma pensando ai momenti felici insieme, sarà per sempre nella tua mente, il tuo cuore, al tuo fianco ogni giorno-momento per tutta la tua vita non se ne è andata, sarà sempre presente . Un abbraccio forte, le mie condoglianze per tutta la famiglia" scrive infatti un utente. L'attore, ex marito di Melanie Griffith e padre di Stella, è apparso il mese scorso visto su Rai 1 con La musica del silenzio di Michael Radford, film su Andrea Bocelli. Da poco Antonio Banderas è tornato nei cinema d'America con l'action Acts of Vengeance.

