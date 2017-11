BABEL/ Su Rai 5 il film con Brad Pitt e Cate Blanchett (oggi, 7 novembre 2017)

Babel, il film in onda su Rai 5 oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: Brad Pitt, Cate Blanchett e Rinko Kikuchi, alla regia Alejandro Gonzales Inarritu. La trama del film nel dettaglio.

07 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 5

NEL CAST BRAD PITT

Il film Babel va in onda su Rai 5 oggi, martedì 7 novembre 2017, alle ore 21.15. Un thriller del 2006 che è stato diretto da Alejandro Gonzales Inarritu (Revenant - Redivivo, Amores perros, Birdman) e interpretata da Brad Pitt (Fight club, Bastardi senza gloria, War machine), Cate Blanchett (Blue Jasmine, Thor - Ragnarok, Cenerentola) e Rinko Kikuchi (Pacific rim, 47 ronin, Kumiko - The treasure hunter). Il film chiude la trilogia della morte che il regista aveva cominciato con Amores perros e continuato con il film 21 grammi. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BABEL, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra diverse storie ambientate ai quattro angoli del globo, che convergono e si uniscono nel finale. Un pastore sulle montagne marocchine affida un fucile ai due figli adolescenti perchè, pascolando le capre, lo usino per scacciare eventuali sciacalli. I due cominciano per gioco ad esercitarsi nel tiro e il fratello minore risulta decisamente più dotato del maggiore, per sfidare il fratello, quest'ultimo prende di mira una macchina che passa su una strada vicina, ma la manca. Il fratello minore raccoglie la sfida e punta il fucile su un pullman turistico in arrivo. Sul pullman si trova una coppia di americani (Brad Pitt e Cate Blanchett), lì in vacanza per riprendersi dalla morte del loro terzogenito di pochi mesi. Improvvisamente il pullman viene colpito da una fucilata, che ferisce gravemente uno dei passeggeri. Gli altri due figli della coppia sono stati lasciati a Los Angeles, accuditi da una governante messicana. Invitata ad un matrimonio, la donna decide di parteciparvi portando con sè i due bambini, che non saprebbe altrimenti dove lasciare. La cerimonia va bene e i ragazzi si divertono molto, ma al momento del rientro sorgono i problemi. Il nipote della tata, che li stava accompagnando in auto, viene fermato alla frontiera fra Messico e Stati Uniti. Il giovane decide di forzare il posto di blocco e passa negli USA. Allontanatosi dalla polizia, l'uomo abbandona la tata e i due piccoli nel deserto, per poi darsi alla fuga. A Tokyo vive Chieko (Rinko Kikuchi), una ragazza sordomuta che ha appena dovuto affrontare il trauma del suicidio della madre. Per farsi accettare dai coetanei e dagli uomini, Chieko comincia ad offrirsi a tutti gli uomini che incontra, finchè alla sua porta non giunge un agente di polizia alla disperata ricerca di suo padre.

