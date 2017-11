BEAUTIFUL / Katie minaccia Quinn: il suo grande errore verrà svelato? (Anticipazioni 7 Novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 7 novembre: Katie minaccia Quinn ricordandole che in qualunque momento può porre fine al suo matrimonio. R.J. vuole un chiarimento dai genitori.

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

La puntata di Beautiful di questo pomeriggio tornerà a parlare di Quinn e della sua preoccupazione riguardante il futuro del matrimonio con Eric. Quanto accaduto in Australia ha segnato l'inizio di una reazione a catena che potrebbe presto giungere alle orecchie dello stesso patriarca Forrester. Brooke ha promesso di non rivelare nulla all'ex marito, evitando così nuove preoccupazioni che potrebbero risultagli fatali dal punto di vista fisico. Ma anche Katie si comporterà allo stesso modo? La madre di Will non ci ha messo molto a capire per quale motivo Ridge e Brooke hanno deciso di annullare le nozze previste in Australia e ha duramente rimproverato lo stilista per il suo comportamento. Potrebbe dunque rappresentare d'ora in avanti una spina nel fianco per la sua vicina di casa: sarà la stessa Katie ad approfittare della situazione, ricordando alla Fuller che d'ora in avanti dovrà fare attenzione alle sue mosse. Se, infatti, non si comporterà in modo impeccabile, Eric scoprirà tutta la verità: sarà questo l'inizio di problemi peggiori per la madre di Wyatt?

Beautiful: Katie spifferà tutta la verità?

Sentimenti contrastanti caratterizzeranno la puntata di Beautiful di questo pomeriggio: da un lato ci saranno Katie e Quinn, che continueranno a litigare a causa della possibile fuoriuscita di informazioni ai danni di Eric, dall'altro invece si farà sempre più evidente la delusione di R.J. Prima della partenza per l'Australia il giovane rampollo Forrester si era raccomandato con i genitori affinché mantenessero le promesse fatte e diventassero marito e moglie. Ma allora perché sono tornati dalla terra dei Canguri più distanti che mai? Non solo hanno annullato le nozze ma hanno anche chiuso la loro relazione, senza una motivazione ufficiale. Per questo il ragazzo cercherà di capire cos'è davvero accaduto tra loro, dicendosi convinto che si sia trattato di qualcosa di grave. Ma ogni sua richiesta resterà senza una vera conseguenza: Brooke e Ridge si arrampicheranno sugli specchi ma alla fine non confesseranno il loro grande segreto relativo al bacio scambiato con Quinn.

