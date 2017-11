Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto genitori?/ Lo scoop di Chi: il parto in primavera

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo diventeranno presto genitori? Il settimanale Chi lancia lo scoop annunciando la nascita dell'erede dell'ex calciatore nella primavera 2018.

07 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Colpo di scena nella storia d’amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Quello che sembrava un semplice flirt estivo, destinato a concludersi dopo poche settimane, si sta rivelando un vero amore. La relazione tra l’ex calciatore e l’ex velina di Striscia la Notizia procede a gonfie vele al punto che i due diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo è il settimanale Chi che, nel numero in edicola domani, mercoledì 8 novembre, svela gli indizi che confermano la gravidanza di Costanza. Bobo Vieri dovrebbe così diventare papà per la prima volta nella primavera del 2018. Ancora non si conosce il sesso del nascituro ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi sulla gravidanza della Caracciolo. Gabriele Parpiglia, il giornalista di Chi che, per primo, parlò della storia d’amore tra Costanza e Vieri, su Instagram ha scritto: “L'ex bomber, uno degli ultimi scapoli d'oro, uno degli ultimi grandi “latin lover” quindi, sembra aver messo davvero la testa a posto e, dopo i tanti flirt (da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, da Aida Yespica a Jazzma Kendrick...) mette su famiglia con l'ex velina di “Striscia la Notizia”. Non si sa ancora se sarà maschio o femmina, ma nascerà nella primavera del 2018. Ora, per la coppia, mancano solo le nozze”.

PRESTO LE NOZZE

La terza velina, dunque, per Bobo Vieri è quella giusta? Accanto a Costanza Caracciolo, l’ex calciatore sembra aver finalmente trovato l’amore e la serenità per costruire qualcosa d’importante. Belli e innamorati, Vieri e la Caracciolo condividono tutto: dai viaggi alla vita a Milano. Tra qualche mese vivranno anche l’emozione di diventare per la prima volta genitori anche se, al momento, non c’è ancora la conferma ufficiale. Sia l’ex velina che l’ex calciatore non hanno ancora confermato l’annuncio del settimanale Chi. Nei giorni scorsi, però, i due si sono mostrati per la prima volta insieme sui social scatenando l’entusiasmo dei fans. Dopo tante storie finite, Bobo Vieri è nuovamente innamorato. Costanza sembra sia riuscita a far mettere la testa a posto a Bobo. I due, dunque, annunceranno presto le nozze? I fans, ora, aspettano solo le parole dei futuri genitori.

© Riproduzione Riservata.