CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ La coppia è salva, il web contro di loro (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tengono banco al Grande Fratello Vip 2. I due giovani evitano la nomination, ma il popolo del web non li sopporta più.

La neo coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha superato indenne la puntata di ieri sera, lunedì 6 novembre, del Grande Fratello Vip. Settimana scorsa la sorella di Belen aveva lasciato in diretta il fidanzato Francesco Monte, dopo quattro anni insieme. Anche se c’è chi sostiene e che i due si fossero già lasciato prima dell’ingresso dell’argentina nella casa del GF Vip. Conclusa la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, Cecilia ha iniziato a vivere apertamente la sua storia d’amore con Ignazio. Nel corso della settimana tra i due innamorati non sono mancate coccole, baci e molto di più. Inoltre i due hanno potuto usufruire della suite, grazie a Raffaello Tonon. Non sono mancati dei momenti di sconforto per Cecilia, preoccupata che i suoi amici possano giudicarla in malo modo. Dopo un messaggio aereo, la coppia ha avuto anche il suo primo litigio per una foto di Francesco Monte, ancora custodita da Cecilia sotto al suo cuscino.

IL POPOLO DEL WEB CONTRO LA COPPIA

La coppietta è stata anche al centro della serata di lunedì: Cecilia e Ignazio si sono salvati dal televoto, ma il popolo del web non sembra aver accolto con entusiasmo la cosa. “Possibile che nessuno abbia nominato Cecilia e Ignazio?!”, “Già che quei cretini non nominano Ignazio e Cecilia nonostante si siano isolati tutti la settimana è assurdo almeno proviamo noi da fuori a fare qualcosa #gfvip” e “IO VOGLIO IGNAZIO E CECILIA FUORI!!!BASTA FAVORITISMI #GFvip”, scrivono su Twitter alcuni utenti. Alcuni telespettatori si sono lamentati del fatto che non siano stati provvedimenti per il comportamento disinibito della coppia nel corso della settimana: “Dopo la puntata di ieri sempre più delusa dal #GFvip... Non hanno mai parlato dello schifo tra Ignazio e Cecilia ma li hanno solo protetti” e “Ieri dovevano essere espulsi Ignazio e Cecilia per aver fatto se**o in tv”.

