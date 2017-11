CINQUANTA SFUMATURE DI NERO/ Su Canale 5 il film con Jamie Dornan e Dakota Johnson (oggi, 7 novembre 2017)

Cinquanta sfumature di nero, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: Dakota Johnson e Jamie Dornan, alla regia Jame Foley. Il dettaglio della trama.

07 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima tv su Canale 5

NEL CAST DAKOTA JOHNSON

Il film Cinquanta sfumature di nero va in onda in prima tv su Canale 5 oggi, martedì 7 novembre 2017, alle ore 21.15. Dopo il grande successo di Cinquanta sfumature di grigio Jame Foley ha diretto la trasposizione cinematografica del secondo romanzo scritto da E.L. James (quest'ultima ha anche prodotto entrambi i film). Nel cast figurano gli stessi personaggi protagonisti del sequel, Dakota Johnson e Jamie Dornan, più alcune new entry come Rita Ora e Kim Basinger. Il film non è stato diretto dalla stessa regista del primo film, Sam Taylor-Johnson, a causa dei profondi dissapori verificatisi con l'autrice dei romanzi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO, LA TRAMA DEL FILM

La storia tra Anastasia e Christian è ormai arrivata al capolinea ed ora la donna è impiegata presso una nota casa editrice diretta da Jack Hyde. Christian cerca di riparlare con Anastasia ed alla fine riesce a convincerla a rimettere in discussione il loro rapporto. Lei acconsente, a patto che il loro contratto venga modificato, accantonando tutte le punizioni previste. E così Ana e Mr Grey tornano insieme mentre il capo della donna è sempre più irritato per le continue defiance a lavoro della donna. Jack arriverà a tentare di molestare Ana ma verrà immediatamente bloccato dalla scorta di Christian, che nel frattempo ha acquistato l'azienda editrice presso cui lavora Anastasia. Quando tutto sembra andare per il meglio e la storia tra i due ragazzi prende una piega apparentemente normale, il passato di Mr Grey torna a fargli visita. Anastasia si accorge infatti si essere perseguitata. La stalker è Leila, un ex sottomessa di Christian, che tenterà di aggredire Ana con una pistola. Fortunatamente Christian riesce a neutralizzarla, facendola poi richiudere in un certo riabilitativo. Nonostante le mille difficoltà, Christian decide di chiedere la mano di Anastasia. Al party a cui i due fidanzatini annunceranno la bella notizia, fa la sua apparizione la signora Robinson, l'amica della madre di Christian e prima donna ad aver sottomesso il ragazzo. Quest'ultima dopo aver espresso il suo dissenso verso il matrimonio, viene cacciata via in malo modo. Nel frattempo anche Jack, l'ex capo di Anastasia, trama vendetta nei confronti di Christian.

