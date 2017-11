CLEAN BANDIT/ La nuova hit ‘Miss You’: diventerà un vero tormentone? (Stasera Casa Mika)

Nella seconda puntata di Stasera Casa Mika, in onda sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Mika e Luciana Littizzetto, è ospite il gruppo musicale britannico dei Clean Bandit.

07 novembre 2017 Francesca Pasquale

LA NUOVA HIT ‘MISS YOU’ FEAT JULIA MICHAELS

La seconda puntata dello show Stasera casa Mika ospiterà la band britannica dei Clean Bandit. Sarà un’occasione speciale per il gruppo formatosi a Cambridge che per la prima volta in Italia presenterà il nuovo singolo intitolato Miss You feat Julia Michaels. Un brano destinato a diventare un vero e proprio tormentone in quanto il video ha già abbondantemente superato gli 8 milioni di visualizzazioni nel mondo. Il pezzo è prodotto da Jack Patterson e Grace Chatto in collaborazione con il produttore storico dei Clean Bandit, Mark Ralph e la voce è naturalmente quella della bravissima Julia Michaels che molti ricorderanno per aver condiviso con Justin Bieber il successo del brano Sorry e per aver spopolato con la hit Issue certificata con il disco di Platino in numerosi Paesi tra cui anche l’Italia.

LA CARRIERA DEI CLEAN BANDT

I Clean Bandit hanno iniziato la loro attività artistica nel 2009 pubblicando un solo album con l’etichetta della Warner Music Group ma comunque sfornando tantissimi brani che hanno ottenuto enorme successo come Rather Be in collaborazione con Jess Glynne. L’attuale formazione del gruppo vede le presenze di Jack Patterson occuparsi del basso, del sassofono e della tastiera, Luke Patterson alle percussioni e Grace Chatto al violoncello. Il 19 ottobre del 2016 dalla pagina facebook ufficiale del gruppo britannico è stata data la notizia della decisione di Neil Amin-Smith che faceva parte della formazione originale di abbandonare questo progetto artistico. Tuttavia il contraccolpo non è stato eccessivamente pesante tant’è che i Clean Bandit il 21 ottobre dello stesso anno hanno pubblicato il singolo di successo Rockabye che ha visto la collaborazione di un grande interprete come Sean Paul. Un brano con cui peraltro sono stati ospiti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

