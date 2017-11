COMBATTERE INPS E TUMORE/ Il caso di Steven: salvato dal datore di lavoro (Le Iene)

Caso di Steven, la iena Nina Palmieri indaga su un giovane ragazzo malato di una grave forma di tumore a cui l'Inps ha deciso di non erogare più denaro.

07 novembre 2017 Francesco Agostini

Caso di Steven, le Iene indagano (Facebook)

Le Iene nella puntata di martedì 7 novembre 2017 tratteranno un caso molto spinoso come quello di Steven. In Italia siamo oramai abituati a problemi con un sistema burocratico lento, farraginoso, macchinoso e spesso e volentieri ingiusto. Si sente molto spesso di avvertire lamentele da parte dei cittadini italiani nei confronti della pubblica amministrazione, rea di considerare i cittadini italiani unicamente come numeri e non come esseri umani in carne e ossa. Ognuno di noi ha le proprie problematiche, più o meno gravi, e molto spesso la pubblica amministrazione appare essere sorda agli appelli lanciati dagli italiani. Appello lanciato anche da un ragazzo di nome Steven e che avrà proprio una grande risonanza grazie al servizio della Iena Nina Palmieri che si occuperà del suo caso martedì 7 novembre, in prima serata. Come vedremo, il ragazzo (ha 22 anni) è ammalato di tumore in una sua forma piuttosto rara e particoalrmente grave: il sarcoma di Ewing. Le Iene ci racconteranno la sua lotta appena iniziata con l'Inps, una lotta francamente assurda e degna di essere combattuta.

IL SARCOMA DI EWING

La malattia da cui è affetto Steven è, come abbiamo anticipato in precedenza, il sarcoma di Ewing, una forma tumorale particolarmente forte che lo costringe spesso ad operazioni chirurgiche e a lunghe pause dal lavoro. La colpa non è certamente di Steven: la malattia c'è, ed è molto, molto grave. Come conseguenza inevitabile, il giovane Steven è costretto ad assentarsi dal lavoro per problemi di salute e non potrebbe essere altrimenti. Nina Palmieri si è quindi recata da questo ragazzo per far luce sulla sua triste vicenda legata soprattutto a una violenta lotta contro l'Inps, reo di non erogare i pagamenti necessari. O meglio, di erogarli per un periodo limitato che corrisponde alla legge ma che certamente non tiene conto delle reali necessità di Steven. Ma andiamo con ordine e spieghiamo l'intera faccenda. Steven, infatti, è stato pagato dall'Inps per tutti e 180 i giorni di malattia dovuti ma, una volta passati, ha smesso di erogare denaro. Come è naturale, però, i 180 giorni non sono bastati affatto a Steven che ha continuato a non poter essere presente al lavoro perché ancora malato. Ed è in quel momento che l'azienda per cui lavora si è dimostrata estremamente generosa.

IL GESTO DELL'AZIENDA

Nonostante l'Inps abbia decretato (giustamente a rigor di legge ma non umanamente, questo è chiaro) che dopo i 180 giorni i rubinetti dovessero restare chiusi, l'azienda stessa ha optato per il contrario. Rendendosi partecipe di un gesto molto bello, infatti, ha deciso di continuare a pagare Steven come se stesse lavorando, anche se il ragazzo era ancora in malattia combattendo con il tremendo sarcoma di Ewing. Un gesto inusuale, questo è certo, ma che merita la giusta risonanza e il giusto riconoscimento. Nina Palmieri, infatti, ha deciso di intervistare Steven proprio per mandare un chiaro messaggio alla nostra pubblica amministrazione, spesso e volentieri sorda ai reali problemi dei cittadini nostrani. Le Iene Show faranno da cassa di risonanza per smuovere le coscienze e per far sì che qualcosa cambi, nonostante anni e anni di inquietante immobilismo. Domani sera in prima serata potrete vedere il caso di Steven su Italia 1 e approfondire un tema d'attualità che è sempre bene ricordare e prendere a cuore: chi è malato o in difficoltà deve avere tutte le cure e i riguardi necessari.

