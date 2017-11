Cesare Squitti / Morto il regista e inviato di Chi l'ha visto?: famiglia in silenzio, cordoglio sui social

Cesare Squitti, morto il regista e inviato di Chi l'ha visto?: famiglia in silenzio, cordoglio sui social. Le ultime notizie sulla prematura scomparsa dell'autore e film maker

07 novembre 2017 Silvana Palazzo

Cesare Squitti, morto il regista e inviato di Chi l'ha visto? (Foto: da Facebook)

Il giornalismo e il mondo televisivo sono in lutto per la morte di Cesare Squitti. C'è massimo riserbo sulle ragioni della prematura scomparsa dell'autore, film maker e inviato di Chi l'ha visto?. Venerdì scorso c'è stato l'ultimo saluto di parenti, amici e colleghi. Se ne è andato via in silenzio e troppo presto, come ricorda sui social la gente che lo ha conosciuto. “È stato tra quelli che hanno costruito Sfide, mattone su mattone, con entusiasmo, energia e generosità. Aveva una voglia di vivere contagiosa. Era una bella persona e un gran bel ragazzo - il più bello di Sfide - dicevamo”, scrive Simona Ercolani su Facebook. C'è chi invece sui social preferisce evidenziare il lavoro svolto da Cesare Squitti: Mario Sagna, ad esempio, condivide un video, definendolo un “piccolo capolavoro”. E aggiunge: “È una delle tante perle che ci ha lasciato Cesare, regista e gentiluomo”. Anche l'Accademia Musical Theatre di Trieste ha voluto ricordare Cesare Squitti, “con affetto e gratitudine”, evidenziando che con “la sua grande professionalità tanto ha dato ai nostri allievi”.

CESARE SQUITTI, RICORDI E ANEDDOTI SUI SOCIAL

Le cause della morte di Cesare Squitti non sono note: la famiglia è rimasta in silenzio in questo momento così drammatico. Il regista e inviato di Chi l'ha visto? ha lasciato una figlia di 12 anni. Lo sconcerto per la sua prematura scomparsa è evidente sui social network, dove amici e colleghi hanno condiviso qualche aneddoto e ricordo. “Io e tutta AMTT abbiamo perduto un grande Amico. E' mancato Cesare Squitti autore e regista RAI con cui abbiamo avuto la gioia di lavorare tanto e che tanto ci ha insegnato. Come dimenticare la sua frase storica dopo ore di riprese: "Ahò! Bravi! Proprio bene! Buona, buona! Questa era buona! Ragà...'a rifamo!" Grazie Cesare per la tua professionalità, per la tua pazienza per il tuo affetto che ci hai regalato a piene mani. Un abbraccio”, ha scritto Giada Vitale su Facebook. Messaggi di cordoglio anche su Twitter: “Ciao Cesare! Siamo tutti scossi da questa notizia. Troppo dolore, senza respiro pensando a te #cesaresquitti #gentedinotte ti vogliamo bene RIP”.

