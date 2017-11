Cinquanta sfumature di rosso/ Trailer, data d'uscita e anticipazioni: colpo di scena per Christian e Anastasia

Cinquanta sfumature di rosso, quando esce al cinema? Trailer italiano, data d'uscita e anticipazioni: colpo di scena in arrivo per Christian Grey e Anastasia Steele

07 novembre 2017 Anna Montesano

Christian Grey e Anastasia Steele, 50 Sfumature

Mentre in tv va in onda il secondo capito della saga di 50 Sfumature, il pubblico si chiede quando andrà in onda la terza ed ultima parte della storia che ha come protagonisti Christian Grey e Anastasia Steele. Come molti fan ben sanno, Cinquanta sfumature di rosso arriva al cinema l'8 Febbraio 2018. Nel periodo di San Valentino, Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano a vestire i panni di Christian Grey e Anastasia Steele per la trasposizione cinematografica del terzo capitolo (quello finale) della saga erotica scritta da E.L. James. Ma cosa accadrà ai due protagonisti che, in Cinquanta sfumature di nero, riescono finalmente a convolare a nozze? Il trailer ufficiale ci svela che Christian e Anastasia sono finalmente in viaggio di nozze.

ANCORA PROBLEMI PER CHRISTIAN E ANASTASIA

Una luna di miele di lusso, tra jet privati e corse su moto d'acqua sull'oceano. Non mancano gelosie, soprattutto da parte di Anastasia a causa delle donne che flirtano con l'affascinante Grey, ma i problemi saranno ben altri. I pericoli per la coppia non sono finiti: la trama prende una svolta più oscura quando i due si rendono conto di essere inseguiti dal vecchio capo di lei, Jack Hyde (interpretato da Eric Johnson). Questo darà il via ad una serie di inseguimenti, sparatorie e pericoli davvero inaspettati per Anastasia e Christian. E soprattutto non mancherà il colpo di scena finale che lascerà il pubblico senza parole! Ricordiamo che alla regia del film conclusivo della trilogia c'è James Foley e nel cast, oltre i protagonisti, troviamo Kim Basinger, Rita Ora, Eloise Mumford e Bella Heathcote.

