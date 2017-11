Ed Westwick / L'attore di Gossip Girl accusato di stupro: le dichiarazioni shock di Kristina Cohen

07 novembre 2017

Si allunga sempre di più, purtroppo, la lista delle star americane del grande o piccolo schermo che annunciano di aver subito abusi e violenze sessuali e, con esse, anche quella delle grandi personalità del mondo dello spettacolo accusati di tali terribili atti. L'ultimo ad essere accusato di stupro è il protagonista della serie tv Gossip Girl, Ed Westwick, che tutti conoscono come Chuck Bass. L'attrice Kristina Cohen, attraverso un lungo post su Facebook, ha fornito la sua versione dei fatti: "Lo scorso mese è stato davvero difficile per me. Anche io, come molte altre donne, sono stata vittima di un abuso sessuale in passato, esattamente tre anni fa. Era un periodo molto buio della mia vita. Mia madre stava morendo di cancro e io non ho avuto il supporto e il tempo per elaborare il lutto del mio stupro. Ho sepolto dolore e senso di colpa".

Arriva a questo punto la confessione shock: "Uscivo da poco con un produttore amico di Ed Westwick. Lui mi ha portato a casa di Ed ed è stato lì che l'ho incontrato per la prima volta. Quando Ed ha suggerito che avremmo dovuto tutti avere un rapporto sessuale, volevo andare via, ma il produttore non gradiva fare uno sgarbo ad Ed. Lui ha insistito affinché rimanessimo per cena. Ho risposto che ero stanca e che avrei preferito andarmene, era una situazione imbarazzante. - ancora l'attrice racconta - Sono stata svegliata bruscamente da Ed, era sopra di me, le sue dita erano all'interno del mio corpo. Gli ho chiesto di smettere, ho lottato contro di lui ma era troppo forte. Mi ha stretto la faccia tra le sue mani, mi ha scosso e detto che voleva avermi Ero paralizzata, terrorizzata. Non riuscivo a parlare e a muovermi. Mi ha trattenuta e mi ha stuprata". Parole forti che fanno uscire una realtà davvero agghiacciante. Come risponderà l'attore a tali accuse?

