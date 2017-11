FRANCESCO GABBANI/ "L'incredibile privilegio di incontrare Desmond Morris nella sua casa" (Stasera Casa Mika)

Nella seconda puntata di Stasera Casa Mika, in onda sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Mika e Luciana Littizzetto, è ospite il cantante toscano Francesco Gabbani.

07 novembre 2017 Francesca Pasquale

TANTE SORPRESE PER I PROPRI FAN

Tra i protagonisti della seconda puntata dello spettacolo Stasera Casa Mika c’è anche il cantante toscano Francesco Gabbani alle prese con un’annata densa di soddisfazioni e successo. Infatti dopo la vittoria al Festival di Sanremo, la partecipazione all’Eurovision Song Contest, Gabbani sta riscuotendo enorme successo prima con l’album Magellano e quindi con la relativa Special Edition piena di sorpresa per i propri fan. A proposito di sorprese, Gabbani ha annunciato in questi giorni a mezzo social, i primi sei incontri in cui sarà a completa disposizione dei fan per i classici firmacopie. Nello specifico si parte il 17 novembre a Firenze presso la Galleria del Disco C/O Hard Rock Caffè a partire dalle ore 17, quindi il 18 a La Spezia presso il centro commerciale Le terrazze sempre alla 17, il 20 a Stezzano in provincia di Bergamo presso Mediaworld c/o centro commerciale Le due torri alle 17:30, il 21 a Milano presso la sede della Mondadori a piazza Duomo a partire alle 18, il 22 a Ravenna presso il centro commerciale Esp alle 17:30 ed infine a Valmontone in provincia di Roma presso il Valmontone Outlet a partire dalle 17:30.

FRANCESCO GABBANI E DESMOND MORRIS

In questa annata Francesco Gabbani ha senza dubbio colpito il pubblico italiano con la sua Occidentali’s Karma ed in parte con la relativa coreografia con tanto di scimmia. A tal proposito, in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, Gabbani ha parlato della ‘scimmia nuda’ di Desmond Morris raccontando un simpatico ma significativo episodio: “Ho avuto l'incredibile privilegio di incontrare Desmond Morris nella sua casa di Oxford. A parte la surreale circostanza, paragonabile forse a prendere un caffè con Eraclito, ho avuto la prova che la saggezza e la grandezza di un uomo sono direttamente proporzionali all'umiltà e la capacità di esprimere con semplicità concetti molto profondi. E’ uno di quei ricordi che rimarrà indelebile nella mia mente”.

