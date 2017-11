FRANCESCO MONTE E ANDREA DAMANTE / I due ex tronisti guardano insieme la diretta (Grande Fratello Vip 2)

Francesco Monte e Andrea Damante sono di nuovo amici e guardano insieme la diretta del Grande Fratello Vip 2 sostenendo sui social network Jeremias Rodriguez.

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Monte, Grande Fratello Vip 2017

I tempi dei litigi e delle fracciatine nei social network sono solo un lontano ricordo per Francesco Monte e Andrea Damante. I due ex tronisti di Uomini e donne hanno infatti dimostrano di avere messo da parte ogni ostilità e di essere di molto uniti, al punto da avere seguito insieme ieri sera la diretta del Grande Fratello Vip 2. Il merito di questo riavvicinamento, che appariva solo un miraggio all'inizio del reality show, è soprattutto di Giulia De Lellis e del suo comportamento tenuto nei confronti di Cecilia Rodriguez. L'ex corteggiatrice, che nei primi giorni del programma non aveva rinunciato a qualche critica verso Francesco Monte, ha cercato di consigliare la sorella di Belen nel migliore dei modi, ricordandole di avere un fidanzato che la aspetta fuori dalla Casa. In varie circostanze ha chiesto a Cecilia di rallentare e di pensarci due volte prima di commettere errori dei quali avrebbe potuto pentirsi. Le sue parole sono risultate particolarmente gradite da Monte, che attraverso i social network ha ringraziato pubblicamente Giulia, ammettendo anche di avere raggiunto un chiarimento sia con Andrea che con la mamma della De Lellis.

Francesco Monte e Andrea Damante seguono insieme la diretta

A confermare come i litigi siano solo un lontano ricordo, è arrivato ieri sera l'incontro tra Francesco Monte e Andrea Damante che hanno seguito insieme la diretta del Grande Fratello Vip 2. I due ex tronisti si trovavano seduti nello stesso divano, come dimostrato dalla Instagram Story pubblicata da Andrea, e hanno fatto ai propri followers una chiara richiesta: salvare Jeremias Rodriguez dal televoto lampo, che avrebbe potuto sancire la sua eliminazione dal programma. Damante è stato il primo a scrivere: "Allora lo salviamo Jere, si o no?", e Monte ha aggiunto poco dopo: "Si che lo salviamo". Parole che confermano come Jeremias continui a rappresentare un punto ferma nella vita dell'ex tronista nonostante la fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez. Anche se in un primo momento era stato accusato di non essersi accorto delle vere intenzioni di Ignazio Moser, Jere era corso tra le braccia dell'ex cognato lo scorso lunedì, chiedendogli scusa e dimostrandogli tutto il suo affetto. Un sentimento che, nonostante quanto accaduto, sembra essere più che condiviso.

